Руководство Google и Facebook могут повлиять на белорусское правительство 5 Кэтрин Фитцпатрик

8.02.2018, 12:52

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Кэтрин Фитцпатрик

Какой бизнес с Беларусью после блокировки ведущего новостного сайта?

О этом заявила известная американская правозащитница, блоггер, журналист, переводчик, друг Беларуси Кэтрин Фитцпатрик, комментируя блокировку сайта Charter97.org.

- Я давний сторонник “Хартии” и знаю насколько важна роль этого сайта в распространении независимой информации в Беларуси, в регионе и во всем мире. Сейчас “Хартия” подвергается нападкам, режим Лукашенко ее блокирует. Это как орден почета, который означает, что они делают то, что нужно.

Нужно требовать от режима Лукашенко незамедлительной отмены блокировки сайта. Важно также копировать и распространять информацию с сайта тем, кто читает его за пределами Беларуси.

Только солидарность людей в реальном мире поможет бороться с врагами интернета. Необходимо действовать: протестовать, привлекать внимание органов ООН. Нужна реакция бизнесменов, особенно тех, кто хочет вести бизнес с Беларусью. Интернет жизненно необходим для бизнеса. А как можно вести бизнес со страной, если в ней закрывают ведущий новостной сайт?

Я думаю, что руководство Google и Facebook, которые имеют все большее влияние на мировую политику, должны не только с беспокойством замерять и документировать блокировки, но и принимать меры, чтобы их не было. Беларусь ведь хочет, чтобы Google работал в стране или сотрудничал с ней. У Google есть возможность повлиять на ситуацию. Мировые компании типа Google или Facebook должны сказать: хотите жить нормальной жизнью, хотите, чтобы вас уважали - не блокируйте независимые медиа.