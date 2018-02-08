Малгожата Госевска солидарна с «Хартией-97» 2 8.02.2018, 16:35

Малгожата Госевска и Наталья Радина

Заместитель председателя Комиссии по иностранным делам Сейма Польши обеспокоена усилением давления на свободу слова в Беларуси.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина и директор фонда «Хартия-97» Юлия Бондаренко встретились сегодня с руководством Комиссии по иностранным делам Сейма Польши.

Во время встречи с заместителем председателя Комиссии по иностранным делам Сейма Польши, депутатом от партии «Право и справедливость» Малгожатой Госевской была обсуждена ситуация с блокировкой в Беларуси сайта Charter97.org.

Малгожата Госевска выразила обеспокоенность усилением давления на свободу слова в Беларуси, заявив, что не намерена оставлять без внимания блокировку в Беларуси «известного и уважаемого портала». Депутат Сейма Польши отметила, что намерена сделать все возможное, чтобы власти Беларуси отменили незаконное решение и прекратили давление на Charter97.org.

Ранее Наталья Радина также провела встречи в Министерстве иностранных дел Польши.