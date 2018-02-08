Читатель: «Мне не безразлична судьба моей страны и моей Хартии» 5 8.02.2018, 21:23

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Белорусы продолжают выражать солидарность с заблокированным независимым сайтом.

Белорусы продолжает участвовать в акции «Я – «Хартия-97!». На почту редакции сайта пришло очередное письмо от небезразличного читателя:

- Я, как постоянный читатель сайта, тоже участвую в акции «Я-Хартия97» против незаконной блокировки сайта.

Я считаю, что только мы, а именно белорусский народ должны решать, какие сайты нам читать. И никто не вправе за нас это делать. Мы и сами можем разобраться, где подаётся правдивая информация, а где она искажена пропагандой… Поэтому я не могу не присоединиться к акции.

Мне не безразлична судьба моей страны и моей Хартии, - написал читатель Charter97.org.

Сергей Онищук

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию