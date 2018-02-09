Отставник со справкой 19 Ирина Халип

9.02.2018, 8:47

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Ирина Халип

Гражданин Суперфосфатов, приберегите справку для суда.

Когда унылые отставные пропагандисты шаркали из бывших кабинетов по месту прописки, один из них приостановился в надежде, что с ним хоть кто-нибудь поговорит. С ним и поговорили. И хотя мне совершенно непонятно, зачем коллеги предоставили ему слово (пусть суд предоставляет, он обязан, а журналисты – вовсе нет), зато понятна логика отставного редактора Якубовича. Он решил, что если прикинуться идиотом в стиле бравого солдата Швейка – это вполне сойдет и будет учтено в дальнейшем как смягчающее обстоятельство. Вспомните: «Так точно, я идиот. У меня даже справка есть. Я официальный идиот». Пипл схавает, надеется Павел Изотович.

Он и прикидывается изо всех сил, нацепив колпак с бубенчиками, пляшет и подмигивает заговорщически. Надеется, что сработает. Ему говорят: ты помнишь, что написал после 19 декабря 2010 года? Он, естественно, отвечает: это не я писал, а ответственность несу только за то, что писал лично. Он думает, что теперь-то уж непременно все скажут: «Ну какой с него спрос, если этот человек за долгие годы даже не понял, как работает газета? Он ведь так и не сообразил, что фразу «это не я писал» имеет право произнести разве что какой-нибудь обозреватель при секретариате, но уж никак не главный редактор». Но не скажут. Потому что знают: просто прикидывается, пляшет, выкидывает коленца наш бесславный отставник, неуклюже поправляет напяленный впопыхах колпак с бубенчиками.

Коллега с Радио «Свабода» говорит: ну ладно, а про дело «Белого легиона» сам, поди, писал? Сам, отвечает. А зачем такую гнусную белиберду писал? А по телевизору, говорит, увидел автоматы и пулеметы, вот и написал по зову сердца. За страну переживал очень. Заметьте, отставной пропагандист уже почти, по его собственному разумению, приблизился к заветному образу. Увидел по БТ – и тут же схватился за перо, потому что привык верить телевизору и вдохновляться им. И, чтобы окончательно закрепить успех, чтобы уж точно никто не усомнился, - подтвердил, что у него есть справка. Это когда рассказывал, как травил Яну Полякову. И как она покончила с собой на следующий день после подлючей публикации Ксенофонта Суперфосфатова. И вот что говорит Суперфосфатов: «Прокурорская проверка установила, что публикация в газете и суицид Поляковой не имеют ничего общего. Я впервые это говорю. Молчал все годы. У меня и справка есть».

Бинго! Вот вам катарсис, кульминация, зенит, жирная точка. У Якубовича справка есть. Возвращаемся к первоисточнику, цитируем Гашека – вернее, его персонажа Швейка: «Так точно, я идиот. У меня даже справка есть. Я официальный идиот». Именно этого и добивается Якубович – признания идиотом со справкой. Чтобы потом, как Швейк, говорить: «Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если уж меня один раз признали слабоумным, то это пригодится на всю жизнь».

Вот только зря старается. Не признают. Потому что помнят. И Яну Полякову, и декабрь 2010 года, и «Белый легион», и все остальное. Так что лучше не прикидываться, а терпеливо и покорно ждать, когда призовут к ответу. Терпение и покорность ведь у всех чиновников – от пропаганды до сельского хозяйства - в крови. Если не хватает – их быстро списывают в утиль. Если хватает – списывают, как давешних пропагандистов, через двадцать лет. А уж после списания, лежачих, могут и добить. Не зря же Якубович несколько раз повторил, что он слишком много знает. Для пущей убедительности следовало бы, конечно, добавить что-нибудь вроде «все, что я знаю, запротоколировано и находится в надежном месте, и если со мной что-нибудь произойдет…» - и дальше, как обычно в таких случаях. Это ведь тоже одна из особенностей белорусского государственного устройства: должность отбирают, а страх остается. Постоянный, непобедимый, неподвластный ни сну, ни алкоголю страх. И, конечно, зависть – к тем, кто рискнул остаться свободным.

Так что поверьте: когда вся эта компания за несколько дней до собственной отставки не скрывала в телеэфире собственной радости по поводу блокировки Хартии – это было искренне. Они радовались, да. Потому что все свои десятилетия при должностях отчаянно завидовали журналистам, оставшимся свободными. Журналистам, которых на протяжении тех же десятилетий били, запугивали, арестовывали, убивали, – благополучные пропагандисты в своих уютных коттеджах завидовали до неприличия. А теперь – еще сильнее.

Гражданин Суперфорсфатов, не сыпьте зря словами, не пытайтесь прикидываться идиотом – не поможет. И не размахивайте справкой - приберегите ее для суда. А сейчас - завидуйте молча.

Ирина Халип, специально для Charter97.org