Збигнев Буяк: Ограничение доступа к «Хартии-97» может быть сигналом о серьезных намерениях Кремля 4 9.02.2018, 9:19

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Герой польской «Солидарности» поддержал белорусский независимый сайт.

Международная ситуация может многое нам рассказать о мотивах белорусского режима. Об этом заявил один из создателей и лидеров подпольной «Солидарности» Збигнев Буяк, комментируя блокировку сайта Сharter97.org:

- «Хартия-97» - главный независимый источник информации для белорусов. Лукашенко пытается навязать людям свою интерпретацию всего того, что происходит в Беларуси, Европе, политике России, ситуации в мире. Поэтому Сharter97.org - неудобный сайт для всего режима Лукашенко, который стремится к тотальному контролю и абсолютной власти.

Почему «Хартию-97» заблокировали именно сейчас - самый главный вопрос. Происходит ли что-то в Европе, Беларуси, что-то меняется в политике Путина, что именно стало причиной того, что Лукашенко решил отрезать белорусов от источника независимой информации?

Я слышал от многих украинских экспертов, что 2018 год станет переломным в событиях, которые происходят на Донбассе. Что это может быть? Может это будет военная агрессия с участием регулярных войск, или развитие уже имеющейся гибридной войны. Мы не можем точно знать. Все карты сейчас в руках Владимира Путина.

Безусловно, если готовится какая-то военная операция против Украины, то стратегически важно контролировать белорусско-украинскую границу. В таком случае, Украина будет должна рассматривать опасность открытия «второго фронта» на границе с Беларусью.

Ограничение доступа к Сharter97.org может быть сигналом о серьезных намерениях Кремля. Также хочется отметить, что на международном уровне происходит много изменений в украинском вопросе. Говорится о том, что США должны вмешаться в процесc, что минские соглашения уже не действуют и будут искаться другие площадки и инструменты для разрешения конфликта в Украине. Это также может быть причиной блокировки Сharter97.org, чтобы не допустить появление альтернативных точек зрения на тему минских соглашений и Минска, как площадки для переговоров по Украине. Лукашенко боится переноса минских переговоров. Международная ситуация может многое нам рассказать о мотивах белорусского режима.

В поддержку редакции Сharter97.org и ваших читателей могу сказать: я не знаю другого белорусского портала, который бы так эффективно работал и имел такую большую аудиторию, как «Хартия-97». Держитесь, желаю вам стойкости духа. Для меня, как и для сотен тысяч белорусов, Сharter97.org - оперативный и качественный источник информации о ситуации в Беларуси.