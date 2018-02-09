Мустафа Джемилев: Я благодарен «Хартии-97» за правдивое освещение событий в оккупированном Крыму 4 9.02.2018, 16:22

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Мустафа Джемилев

Блокировка сайта - это трусость и слабость режима Лукашенко.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины Мустафа Джемилев, комментируя блокировку в Беларуси сайта Charter97.org:

- Беларусь продолжает перенимать опыт своего ближайшего союзника - России и скатывается к тоталитарному режиму. Подобные решения превращают Беларусь в Северную Корею. Блокировка сайта Сharter97.org показывает трусость и слабость белорусского режима. Сильная власть нормально переносит критику.

Подобные решения только подрывают авторитет Беларуси, хотя, в последнее время, у белорусского режима и авторитета никакого нет.

Я хорошо знаю «Хартию-97» и регулярно ее читаю, особенно новости, которые связаны с Крымом. Очень приятно, что белорусский ресурс так правдиво освещает события, которые происходят на оккупированном Россией полуострове.

Я хотел бы выразить благодарность вашей редакции за то, что она делает. Особенно за освещение событий войны между Россией и Украиной. Для нас это очень важно и мы всегда будем об этом помнить. Я надеюсь, что «Хартия-97» будет продолжать свою деятельность и переживет режим Лукашенко.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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