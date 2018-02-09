Вахтанг Кипиани о блокировке «Хартии-97»: Все равно свобода пробьет стены 9.02.2018, 16:32

Вахтанг Кипиани

Фото: ucu.edu.ua

Ограничение доступа к информации - неумный шаг.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил известный украинский журналист и историк, главный редактор проекта «Історична правда» Вахтанг Кипиани:

- Это очередной неумный шаг белорусских властей, которые пытаются ограничить возможность своих граждан получать качественную информацию о состоянии дел в стране и за рубежом.

Хоть я живу в Украине, но значительную часть информации о ситуации в Беларуси я получаю именно с Charter97.org. Я сожалею, что белорусы вынуждены пользоваться анонимайзерами и специальными программами для обхода блокировки. В наше время ограничение доступа к информации является неэффективным шагом.

Хочу отметить, что российская пропаганда заполняет собой все свободные ниши. Чем меньше качественной информации - тем больше места для российской пропаганды. Это актуально и для Украины.

Знаете, политики должны быть стратегами и рассчитывать свои действия наперед. Блокировка сайта - очень неумное решение.

Я с глубоким уважением отношусь к деятельности сайта Сharter97.org, к главному редактору Наталье Радиной. Я знаю о трагической судьбе людей, которые были связаны с сайтом. Кроме того, сайт «Історична правда», который в этом году празднует 7-летие, также является независимым и я прекрасно знаю, с какими сложностями сталкиваются подобные проекты. Передаю большой привет из братской Украины всем вашим читателям. Что бы Лукашенко не делал - все равно свобода пробьет стены.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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