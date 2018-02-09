Читатель: Блокировка Charter97.org еще раз доказывает эффективность и значимость вашей работы 2 9.02.2018, 19:08

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Белорусы продолжают писать на почту редакции независимого сайта письма солидарности.

Белорусские интернет-пользователи продолжает участвовать в акции «Я – «Хартия-97!». На почту редакции сайта пришло очередное письмо со словами солидарности.

«Уважаемая редакция сайта Сharter97.org! Несмотря на то, что я не являюсь вашим постоянным читателем, я присоединяюсь к акции «Я - Хартия97» против незаконной блокировки сайта.

Блокировка вашего портала, наряду с давлением на сайт «Белорусский партизан» и телеканал «Белсат», наносит серьезный удар по независимым СМИ и свободе слова в Беларуси. Примечательно, что это происходит накануне «выборов» в местные «советы депутатов».

Блокировка вашего сайта еще раз доказывает эффективность и значимость вашей работы по донесению правдивой информации до населения. В этих условиях наша задача - проявлять солидарность и вместе противостоять цензуре со стороны режима!», - написал читатель Сергей К.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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