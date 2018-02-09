Алесь Логвинец: «Хартию-97» заблокировали, чтобы в Беларуси не было нормального диалога в обществе 6 9.02.2018, 20:55

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Алесь Логвинец

Фото: tut.by

Власти смотрят, какая будет реакция

«Мы живем в период так называемой гибридности. Сначала может быть шаг в сторону какой-то «либерализации», а затем теми же самыми лицами сделано 2-4 шага назад. Говорят одно, а делают совсем другое. «Депутат», которая сделала все, чтобы заблокировать принятие закона о двух языках, может говорить потом, что очень любит белорусский язык». Так политолог Алесь Логвинец комментирует «Радыё Рацыя» продолжение блокировки независимого сайта «Хартия-97» в Беларуси.

- Блокировка сайта «Хартия-97» - это, разумеется, чисто политическое решение. Это сделано для того, чтобы попытаться посмотреть, какая будет реакция. Разумеется, определенное количество проправительственных людей этот сайт раздражал. Понятно также, что для определенного количества людей, которые очень недовольны режимом, этот сайт был и есть таким глотком воздуха.

Такими мерами как блокирование «Хартии» власти делают все, чтобы в Беларуси не было нормального диалога в обществе, - отметил Алесь Логвинец.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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