Наталья Радина встретилась с вице-президентом Европарламента 1.03.2018, 9:40

На встрече обсуждались действия по разблокированию сайта «Хартия-97».

Встреча главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной с вице-президентом Европейского Парламента Павлом Теличкой состоялась 28 февраля в Брюсселе.

Вице-президента Европарламента, который представляет в ЕП Чехию и отвечает за вопросы прав человека и демократии, интересовала ситуация с блокировкой сайта «Хартии-97» в Беларуси, а также меры, которые европарламентарии могут предпринять в связи с запретом белорусским режимом популярного независимого сайта.

Павла Теличку особо привлек внимание тот факт, что после блокировки сайта «Хартия-97» в Беларуси произошел значительный рост популярности российских пропагандистских ресурсов. Посмотрев графики, он отметил, что видит, что происходит не просто замещение белорусских ресурсов российскими, а наблюдается кумулятивный эффект, когда все больше и больше белорусов подвергаются воздействию российской пропаганды.

Во время встречи обсуждалась возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных за блокировку сайта Charter97.org - министра информации Беларуси Александра Карлюкевича, заместителя министра информации (в настоящее время генерального директора телеканала «Столичное телевидение») Игоря Луцкого и начальника Оперативно-аналитического центра при администрации Лукашенко Андрея Павлюченко.

Вице-президента интересовало, как в Беларуси, где блокируют независимые сайты, может существовать Парк высоких технологий. Наталья Радина призвала ввести экономические санкции против ПВТ пока в Беларуси не будет прекращено давление на независимые СМИ.

Один из руководителей Европарламента отметил, что понимает стратегическое значение сайта «Хартия-97» и осознает все угрозы, которые несет его блокировка.

Павел Теличка намерен отправить запрос Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фредерике Могерини и довести до ее сведения информацию о последствиях блокировки сайта «Хартии-97» в Беларуси, в частности, о фактическом захвате белорусского информационного пространства Россией.

Вице-президент ЕП намерен инициировать ряд мероприятий в Европарламенте для привлечения внимания к проблемам со свободой слова в Беларуси с участием представителей «Хартии-97».

Напомним, ранее с заявлениями в поддержку сайта Charter97.org выступили еще два вице-президента Европарламента - от Испании и Финляндии - Рамон Луис Валькарсель и Хейди Хаутала.