Андрей Бастунец: В первую очередь я упразднил бы Министерство информации 1.03.2018, 9:58

Андрей Бастунец

Министерство информации готовит новые поправки в закон о СМИ.

Еще в начале ноября прошлого года, после того, как министр Александр Карлюкевич сообщил о планируемых изменениях в закон о средствах массовой информации, Белорусская ассоциации журналистов официально обратился в Миниформ с просьбой привлечь общественность к обсуждению этого законопроекта и вообще сделать его публичным.

— Даже по закону об обращениях граждан и юридических лиц ответ мы должны были бы получить в декабре. Но мы не получили не то что отписки, а вообще никакого ответа на это обращение, — говорит в интервью «Завтра твоей страны» председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец. — Чтобы не ввязываться в конфронтацию с новым министром, мы обратились к нему вторично с тем же самым запросом о грядущих изменениях в законодательство о СМИ. Ждем ответа…

— На ваш взгляд, зачем властям нужны поправки в закон о СМИ?

— Направление грядущих изменений было озвучено: усиление государственного регулирования интернета, в том числе социальных сетей. Предполагаю, что Мининформу хотят предоставить право блокировать соцсети, чтобы в них не размещалась неугодная властям информация.

— Как вы считаете, почему это делается именно сейчас?

— Точный ответ на этот вопрос могут дать лишь сами инициаторы изменений в закон о СМИ. Хочу лишь напомнить, что в 2019-2020 годах нас ждут очередные избирательные кампании, более серьезные, чем недавние выборы в местные советы.

— Если бы у вас была такая возможность, то изменения в закон о СМИ вы бы внесли?

— В первую очередь, я упразднил бы Министерство информации с теми функциями, которые оно сегодня исполняет. Закон о СМИ не имеет никакого отношения к демократическому законодательству о масс-медиа. Поэтому я и сказал об устранении министерства, которое сегодня имеет чрезвычайные полномочия для регулирования распространения информации: от совершенно произвольной блокировки сайтов до давления на традиционные медиа.

В законе необходимо конкретно прописать случаи, когда могут быть применены ограничительные меры как к традиционным медиа, так и к интернет-изданиям.

Надзорная и карательная роль государства должна быть резко сокращена. Ограничения свободы медиа должны соответствовать тем международным стандартам, которые уже выработаны, в частности, практикой Европейского суда по правам человека и Комитета ООН по правам человека.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

Главный редактор оппозиционного сайта Наталья Радина обратилась к депутатам Европарламента, чтобы они наложили ограничения по отношению министра информации Александра Карлюкевича, заместителя министра Игоря Луцкого (который занимает должность гендиректора СТВ) и начальника аналитического центра при администрации Лукашенко Андрея Павлюченко. Также Наталья Радина призвала ввести санкции против Парка высоких технологий, пока в Беларуси не прекратится давление на независимые СМИ.