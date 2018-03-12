В Кобрине прошла акция в поддержку «Хартии-97» 12.03.2018, 9:34

Горожанам рассказали, как обойти блокировку сайта.

В Кобрине (Брестская область) прошла акция в поддержку сайта «Хартия-97». Листовки «Свободу Хартии-97» независимого сайта появились по всему городу. Горожанам также рассказали, как обойти блокировку сайта, сообщил Charter97.org читатель.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.