Представитель Европарламента: Балканы стали центром геостратегических интересов 1 12.03.2018, 11:04

Дэвид Макаллистер

Вступление балканских стран в ЕС должно быть ускорено.

Руководитель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер призывает быстрее осуществлять подготовку балканских стран к вступлению в ЕС: в противном случае они могут попасть под влияние России. Корреспондент немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц побеседовал с политиком (перевод – inopressa.ru).

"ЕС имеет изначальную заинтересованность в хороших отношениях со странами Западных Балкан. Либо мы "экспортируем" стабильность на Западные Балканы, либо нестабильность региона поставит под угрозу оставшуюся часть нашего континента. (...) Некоторые страны в регионе в действительности еще очень далеки от возможного вступления в ЕС. Однако это не является причиной отстраняться от Балкан. Если мы это сделаем, придут другие и займут наше место. Частично они уже там присутствуют", - заявил Макаллистер.

"Балканы стали центром геостратегических интересов, - продолжил он. - На протяжении нескольких лет мы наблюдаем растущую активность Турции, России, Китая и стран Персидского залива. Их интересы очень различны, однако в конечном счете речь всегда идет о расширении зоны влияния".

Говоря о роли России на Балканах, политик отметил: "Россия расширила свое присутствие в некоторых западнобалканских странах благодаря СМИ. Предпринимаются попытки целенаправленно оказывать влияние с помощью кампаний дезинформации. Это дает повод для беспокойства".

"Видите ли вы риск, что Россия - как в случае с Крымом - могла бы аннексировать определенные районы на Западных Балканах, чтобы укрепить свою власть?" - поинтересовался корреспондент.

"Нет, - ответил Макаллистер. - Об аннексии речи не идет. Однако нужно бдительно наблюдать за растущей активностью".

"Москва ищет союзников на Балканах и поставляет танки и боевые самолеты в Сербию", - заметил журналист.

"У Белграда традиционно была тесная связь с Москвой", - сказал собеседник издания, отметив, что Сербия одновременно принимает участие в учениях НАТО, а также гражданских и военных операциях ЕС. Тем не менее, страна, которая хочет вступить в ЕС, должна постепенно сближаться во внешней политике и политике безопасности с ЕС. Это касается и Сербии, указал Макаллистер.

Отвечая на вопрос о том, не было ли со стороны Еврокомиссии опрометчиво назвать конкретную дату возможного вступления Сербии и Черногории в ЕС, политик разъяснил: "Речь идет о 2025 годе как о желательной дате, которая базируется на лучшем варианте развития событий. Это воодушевляющий политический сигнал. (...) Во многих странах уже есть большое одобрение. Но мы должны больше говорить о положительных подвижках в регионе благодаря ЕС. Только в Сербию ЕС инвестирует в период с 2014 под 2020 год около 1,5 млрд евро - в больницы, школы, дороги. Мы, бесспорно, самый крупный инвестор. (...) Если люди чувствуют, что дело шаг за шагом продвигается, растет и готовность к реформам".