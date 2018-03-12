В центре Минска появились листовки в поддержку «Хартии-97» 1 12.03.2018, 22:01

Минчане требуют разблокировать независимый сайт.

Листовки «Свободу Хартии-97» появились в центре Минска и метро. Об этом Charter97.org сообщил читатель.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.