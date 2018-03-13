Минчане призывают разблокировать «Хартию-97» 13.03.2018, 10:59

В городе появились новые граффити в поддержку независимого сайта.

Минчане продемонстрировали, что не намерены мириться с блокировкой сайта Charter97.org: новые граффити «Свободу Хартии-97» появились в разных частях города.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.