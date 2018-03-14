Гомельчане с помощью ООН будут добиваться шествия в поддержку «Хартии-97» 2 14.03.2018, 17:55

Активисты намерены отстаивать свои права до логического конца.

Судья Центрального района Гомеля Елена Цалкова рассмотрела 14 марта жалобу представителей независимого профсоюза РЭП в регионе Виктора Козлова и правового инспектора профсоюза Леонида Судаленко о запрете горисполкомом уличного шествия в поддержку независимого сайта «Хартия-97», сообщает гомельская «Весна».

Своим решением суд первой инстанции поддержал городских чиновников о правомерности запрета планируемого мирного собрания в городе.

Представитель Гомельского горисполкома, главный специалист юридического отдела Александра Демидова предоставила в суд письмо замначальника УВД Гомельского облисполкома Анатолия Васильева, который считал, что в проведении заявленного уличного шествия следует отказать, так как по маршруту шествия находится здание горисполкома, а также областного телевидения.

Кроме того, начальник милиции общественной безопасности областного УВД предоставил информацию о привлечении в прошлом году одного из заявителей уличного шествия – Леонида Судаленко к административной ответственности за нарушение порядка проведения массового мероприятия (предупреждение за участие в Марше рассерженных белорусов в Гомеле 19 февраля 2017 года).

Суд согласился с выводами чиновников и вынес решение о правомерности запрета планируемого мирного собрания в городе.

«Суд следом за горисполкомом не объяснил, почему нам в составе группы людей нельзя с транспарантами и лозунгами пройтись по улице Советской областного центра и почему заявители массовых мероприятий должны заключать платные договора на обслуживание мероприятия с медициной и службой санитарной очистки города», - заявил после суда Виктор Козлов.

Леонид Судаленко после суда заявил, что давно планировал начать по подобному запрету стратегическую тяжбу.

«Запрет на организацию мирного собрания по признаку наличия административной санкции, который белорусские чиновники прописали в национальном законе, еще не рассматривался в Комитете ООН по правам человека, в этом кейсе власть предоставили нам такой шанс», - добавил профсоюзный юрист.

Профсоюзные активисты намерены отстаивать свои права до логического конца, с этой целью на решение суда первой инстанции сегодня подана кассационная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам Гомельского областного суда.