В Швеции обсудили ситуацию в Беларуси и блокировку «Хартии-97» 1 15.03.2018, 10:26

Не может быть никакого диалога с властями Беларуси пока в стране блокируют независимые сайты.

Об этом говорилось на конференции в Стокгольме, организованной шведской правозащитной организации Östgruppen в рамках Дней Беларуси в Швеции.

На конференцию была приглашена главный редактор Charter97.org Наталья Радина, в обсуждении ситуации со свободой слова в Беларуси и блокировкой независимых сайтов участвовали политический советник министра иностранных дел Швеции Йоханнс Дэнильссон (Johannes Danielsson) и депутат парламента Швеции и бывший глава рабочей группы ОБСЕ по Беларуси Кристиан Хольм (Christian Holm).

Наталья Радина призвала власти Швеции к принципиальному подходу при оценке нарушений в Беларуси прав человека и свободы слова, отметив, что сегодня в Беларуси из-за недостаточной международной реакции на блокировку ведущего независимого новостного сайта начались преследования блогеров и готовятся поправки в закон о СМИ, усиливающие контроль за интернет-сайтами и социальными сетями.

Главный редактор Charter97.org также призвала шведский бизнес более ответственно относиться к сотрудничеству с Беларусью, напомнив, что крупная шведская телекоммуникационная компания Telia через компанию Turkcell вместе с партнерами из России и Турции владеет контрольным пакетом акций белорусского сотового оператора Life:), который сегодня наряду с другими белорусскими провайдерами интернета блокирует сайт Charter97.org. Наталья Радина также призвала шведские компании не сотрудничать с лукашенковским Парком высоких технологий пока в Беларуси блокируют независимые сайты.

«Блокировка независимых сайтов сегодня достигла катастрофических масштабов. Свободный интернет сегодня отсутствует в Беларуси, Китае, Иране, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане. Россия готовится к отключению от мирового интернета, предварительно заблокировав независимые сайты. Фактически половина Евразии в скором времени останется без свободного слова, так как традиционные медиа там уже почти уничтожены. Что такое страны без свободного слова? Это жесткие диктатуры, убийства, аресты, пытки инакомыслящих и в конце концов война. Поэтому свободный западный мир должен реагировать немедленно и самым принципиальным образом», - сказала Радина.

Депутат парламента Швеции и бывший глава рабочей группы ОБСЕ по Беларуси Кристиан Хольм заявил, что уже направил запрос по поводу блокировки сайта Charter97.org в министерство иностранных дел Швеции и также намерен обсудить ситуацию со свободой слова в Беларуси со своими коллегами в парламенте. По словам политика, сегодня не может быть никакого диалога с властями Беларуси пока в стране есть политические заключенные и блокируются независимые сайты. Кристиан Хольм также отметил, что он понимает, что пока у власти находится Александра Лукашенко изменений в репрессивной политике властей ждать не приходится.

Депутат заявил, что МИД Швеции и посольство страны в Минске должны оперативно реагировать на нарушения в Беларуси прав человека и свободы слова.

Присутствующие на конференции правозащитники, представители журналистских организаций и общественные деятели также призвали МИД Швеции более принципиально подходить к оценке ситуации с правами человека в Беларуси, отметив, что в последнее время эти вопросы в отношениях между властями Беларуси и Швеции несправедливо отошли на второй план.

Политический советник министра иностранных дел Швеции Йоханнс Дэнильссон заявил, что донесет до министра Маргот Валльстрем мнение участников конференции.

«Мы констатируем, что сегодня в Беларуси имеют место нарушения прав человека, свободы слова, свободы собраний и ассоциаций. Я также знаю, что сайт «Хартии-97» делает важную работу в Беларуси», - сказал советник министра иностранных дел Швеции.