«Из-за указа Лукашенко №565 многие оказались в ловушке» 7 15.03.2018, 12:02

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Как указ о приватизации жилья сказался на белорусах.

Об этом sn-plus.com в письме рассказала семья Киселевых из Гомеля:

- Хочу и я рассказать, как нам с мужем «посчастливилось» ощутить на себе пресловутый указ Лукашенко № 565 о приватизации жилья.

Я и мой муж относимся к людям предпенсионного возраста, мы прошли немало инстанций, в том числе и администрацию Лукашенко, в поисках справедливого решения нашего жилищного вопроса, но результат оказался нулевым.

Да, трудно было в советское время заработать и получить жилье, но все же был стимул. Придя в ДСК, ЖРЭТ, на стройки, человек мог надеяться, что, отработав определенное количество лет, на законном основании получит квартиру.

В 1984 году мой муж пришел на работу молодым специалистом в ЖРЭТ (жилищный ремонтно-эксплуатационный трест). По истечении 10-летнего отработанного срока мы получили долгожданную двухкомнатную служебную квартиру.

В конце 90-х началась приватизация жилья. В то время многим удалось приватизировать квартиры, что называется, «за копейки». Пытались и мы переоформить жилье в собственность, но не тут-то было. Нам заявили, что служебное жилье не могут переоформить на данный момент: «живите, как и жили, никто вас не выгонит». Грянул 2005 год, и мы поняли, что нас обвели вокруг пальца. Когда приватизация стала платной, оказалось, что можно перевести жилье из служебного в собственное, но теперь — за очень большие деньги. На тот момент мы прожили в многоквартирном доме более 20 лет, он был построен в 1978 году. В итоге, отработав установленные законом годы, нам пришлось заключить договор о передаче в собственность жилья с обязательной уплатой равными долями денег в рассрочку на 20 лет. Заслужили «подарок» к выходу на пенсию — загнали нас до конца дней в кабалу. И таких, как мы, оказалось немало в подобной ловушке.

Может быть, не совсем корректное сравнение, но как бы хотелось надеяться, что со временем, так же, как налог на «тунеядство», будет пересмотрен и указ № 565, а людям вернут честно заработанные деньги.