В Литве минималку могут поднять до 700 евро 15.03.2018, 12:54

Повышение зарплат может произойти уже в ближайшее время.

Что надо сделать, чтобы литовцы не уезжали из страны, на эту тему с delfi.lt рассуждал глава Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис.

– Удастся ли остановить эмиграцию только повышением зарплат? Может, это не единственная причина отъезда людей?

– Я считаю, что если в Литве с работниками будут вести себя так же прилично, как на Западе, людей мы могли бы удержать, даже если бы зарплаты были на 15% ниже, чем сейчас. Взаимоотношения на работе стоят 15–20% зарплаты. Это статистика.

– Какой сегодня была бы приличная зарплата в Литве?

– Мы не можем сравнивать работу судьи и работника в магазине и говорить, что зарплата должна быть одинаковой. Это было бы нечестно. Просто время, которое люди потратили на учебу – юристы, врачи – за это они должны получать соответствующие зарплаты. Что касается рабочего, сегодня среднестатистический работник магазина должен получать "на руки" от 600 до 700 евро. Наша компания отстает на 30%. Средняя зарплата в магазинах Norfos mažmenа составляет около 700 евро "на бумаге".

– Вы ведь можете ее увеличить.

– Это стандартное, но не всегда реальное предложение. Norfos mažmena в месяц платит 3 млн. евро зарплат. Это 8% нашего оборота. В этом году остаточная прибыль у нас составит 2–2,5%. Если мы поднимем зарплаты на 30%, то будем работать в убыток. Повышая зарплаты, нам придется повысить цены. Это естественный процесс, но он медленный. Мы повысим зарплаты в мае, но признаю, что ненамного. Следующий шаг зависит от власти. Она должна повышать минималку. Сейчас зарплаты работников повышаются медленно. Но через несколько лет уже надо будет платить не 700 евро, а больше.

– Что было бы, если бы завтра велели платить минималку в 700 евро?

– Параллельно выросли бы цены. Думаю, в наших условиях минимальную зарплату до 700 евро можно увеличить в течение 1,5 лет. Мне кажется странным, что представители малого бизнеса против повышения зарплат, ведь если у людей не будет денег, кто у них будет покупать. Кроме того, чем меньше человек зарабатывает, тем неэффективнее он работает.