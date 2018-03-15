Лукашенко снова заговорил об изменении Конституции 11 15.03.2018, 13:13

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Диктатор анонсировал изменения в главный закон страны.

Со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о внесении изменений в основной закон страны, заявил Лукашенко на встрече с судьями Конституционного суда, передает БелТА.

«Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон, — сказал Александр Лукашенко. — Все очень просто, не надо в этом искать какие-то новости, вплоть до фейковых. Надо понимать, что законотворчество — живой процесс, как и все законы, подзаконные акты, это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире».

Лукашенко напомнил, что в последние годы приняты «решительные меры» по развитию высоких технологий, совершенствованию экономических отношений, оптимизации системы государственного аппарата, наделению широкими полномочиями местных органов власти. «Поэтому в данном направлении надо посмотреть на Конституцию», — считает глава государства.

Напомним, Лукашенко трижды менял Конституцию по собственной инициативе.