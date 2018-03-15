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США: Решение Британии выдворить российских дипломатов справедливо

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  • 15.03.2018, 14:05
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США поддерживают решение Британии о выдворении 23 российских дипломатов.

США солидарны с Британией и считают ее своим ближайшим союзником, говорится в заявлении американской администрации, сообщает bbc.com.

"Соединенные Штаты разделяют позицию Соединенного Королевства в том, что Россия ответственна за безрассудное нападение на гражданина Британии и его дочь с использованием нервно-паралитического токсина. Мы поддерживаем решение Великобритании выдворить российских дипломатов и считаем его справедливой мерой", - говорится в заявлении Белого дома.

Нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в заявлении названо "отвратительным". Эксперты отмечают, что Белый дом раньше не прибегал к столь сильным выражениям в адрес России.

"Россия игнорирует международное законодательство, подрывает суверенитет и безопасность стран по всему миру и пытается дестабилизировать и дискредитировать западные демократические институты", - говорится в заявлении Белого дома.


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