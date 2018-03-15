Видеофакт: К акции в поддержку «Хартии-97» присоединилась даже природа 15.03.2018, 15:01

Баннер с требованием разблокировать независимый сайт вывесили в центре столицы.

Сегодня практически в центре Минска, возле гипермаркета «Корона», был вывешен баннер «Свободу Хартии-97!», сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Участники акции закрепили растяжку на мосту как раз напротив парковки и входа в магазин – так, что ее могли видеть сотни посетителей торгового центра

«Как раз в момент вывешивания выглянуло солнце. Это показывает на то, что даже природа за то, чтобы белорусы могли получать свободную информацию», - прокомментировал один из участников акции.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.