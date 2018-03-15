Минобороны Германии: Это первый случай применения химоружия в Европе после Второй мировой войны 15.03.2018, 15:33

Урсула фон дер Ляйен

Дело Скрипаля является основанием для самого серьезного беспокойства.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна принять участие в расследовании отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В интервью телеканалу ZDF она отметила, что это был первый случай "применения смертельного химического оружия на европейском континенте с окончания Второй мировой войны", сообщает DW.

По словам немецкого министра, то, что произошло в Великобритании, является основанием для самого серьезного беспокойства.

"Мы не можем просто вернуться к обычной повестке дня", - подчеркнула она.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В России утверждают, что все запасы газа Новичок были уничтожены в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химоружия.

14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.