Россия запрещает поставки продукции с еще одного белорусского предприятия 1 15.03.2018, 16:03

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Запрет начнет действовать с субботы.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на Россельхознадзор, с 17 марта запрещается ввоз продукции Калинковичского молочного комбината (Светлогорский филиал) в связи с тем, что в его сухом молоке трижды обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль продукции Глубокского молочно-консервного комбината (обнаружение сульфаметазина в цельном сгущенном молоке) и Оршанского молочного комбината (выявление сульфаметазина в питьевом пастеризованном молоке).

Служба пояснила, что сульфаметазин является антибактериальным препаратом, который используется при лечении пневмонии, церебрального менингита, сепсиса, дизентерии и других тяжелых заболеваний. Препарат не рекомендуется применять детям до 12 лет.