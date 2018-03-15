Саудовский кронпринц пообещал создать атомную бомбу в противовес Ирану 15.03.2018, 16:12

Мохаммед бин Салман

Саудовская Аравия не стремится в клуб ядерных держав, но действия Тегерана могут вынудить его к этому.

Саудовская Аравия разработает собственное ядерное оружие, если такое оружие появится у Ирана, заявил наследный принц королевства Мухаммед бин Салман в интервью телеканалу CBS.

«Саудовская Аравия не хочет иметь какое-либо ядерное оружие, но, не сомневайтесь, если Иран разработает ядерную бомбу, мы сделаем то же самое как можно быстрее», — сказал кронпринц.

Наследник саудовского престола сравнил Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи с Гитлером, отметив, что иранский политик, так же, как ранее фюрер нацистской Германии, стремится к экспансии.

«Многие страны мира и Европы не понимали насколько опасен Гитлер, до тех пор пока не случилось, то что случилось. Я не хотел бы, чтобы то же самое произошло на Ближнем Востоке», - сказал Мухаммед бин Салман.

Кронпринц также подчеркнул, что в Саудовской Аравии не считают Иран равным себе соперником, так как экономика Ирана намного слабее саудовской, а его армия не входит даже в пятерку сильнейших в мусульманском мире.

Полная версия интервью с Мухаммедом бин Салманом выйдет в эфир CBS в воскресенье, 18 марта.

Эр-Рияд подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и является сторонником того, чтобы объявить Ближний Восток регионом, свободным от него. Однако еще в 2011 году принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд заявил, что страна может задуматься о разработке собственного оружия, если она будет окружена ядерными Ираном и Израилем.

За год до этого газета The Guardian, ссылаясь на данные источников «западной разведки», писала, что Саудовская Аравия более чем наполовину профинансировала ядерную программу Пакистана. В обмен на свои инвестиции королевство получило право купить арсенал в пять-шесть боеголовок у Исламабада в случае, если обстановка в регионе ухудшится.

В 2015 году The Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США, написала, что Саудовская Аравия приняла «стратегическое решение» купить оружие у Пакистана. В статье указывалось, что на Эр-Рияд повлияла «ядерная сделка» по иранской программе (на тот момент переговоры по ней были в заключительных стадиях). Но представитель Министерства обороны ближневосточного королевства эту информацию опроверг: «Я не понимаю, что это за история. Она всплывает в новостях уже 18 лет и продолжит всплывать еще лет 15. Министерство не комментирует слухи и домыслы».