Три сценария для Кима и Трампа 1 Василий Головнин

15.03.2018, 17:14

Началась подготовка первой в истории встречи президента США и главы Северной Кореи.

Работающие в Пекине японские журналисты имеют привычку встречать в международном аэропорту китайской столицы прибывающие из Пхеньяна пассажирские лайнеры — временами они доставляют весьма интересную публику. 15 марта любознательным репортерам повезло: среди прилетевших из Северной Кореи был замечен глава МИД КНДР Ли Ён Хо и сотрудники его ведомства, занимающиеся американскими делами.

В Пекине, как стало известно, министр не задержался — он следовал на другой конец Евразии, в Стокгольм, на встречу со своей шведской коллегой Маргот Валльстрём. Дело в том, что именно Швеция представляет в КНДР интересы Вашингтона, не имеющего официальных отношений с Пхеньяном. А разговор в Стокгольме, по данным источников, был запланирован в связи с подготовкой к сенсации глобального масштаба — первой в истории встречи президента Соединенных Штатов и главы Северной Кореи.

Как отыграть назад?

Отношения Вашингтона и Пхеньяна всегда были отвратительными, но в прошлом году они вышли на особо опасный уровень. КНДР с необыкновенной энергией испытывала баллистические ракеты различных типов, включая прототипы межконтинентальных. По мнению экспертов, они уже близки к годности и теоретически могут поразить цели на всей территории США. В минувшем сентябре КНДР успешно провела и шестое ядерное испытание — на сей раз водородного заряда, специалисты это тоже подтвердили.

Президент США Дональд Трамп в ответ на такое развитие событий назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком с ракетой» и угрожал стереть Северную Корею с лица земли. В КНДР тоже не молчали: главу Белого дома назвали «престарелым маразматиком», а на концертах для номенклатуры под оглушительные аплодисменты демонстрировали видеофильмы о том, как Вашингтон исчезает в ядерном пламени.

Но вдруг все изменилось: Пхеньян первым смекнул, что надо отыграть назад. Конечно, никто не знает, разыгрывает Трамп готовность в любой момент без особых раздумий врезать по КНДР всей мощью Соединенных Штатов или это просто привычка к блефу. Но, похоже, что владыку Северной Кореи он в своей бесшабашности убедил. Ким Чен Ын достаточно рационален и отдает себе отчет в том, что при полномасштабном военном столкновении шансов у него нет. К тому же есть расчеты южнокорейских экспертов, которые показывают, что знаменитую артиллерию КНДР, держащую Сеул под прицелом тысяч стволов, тоже можно нейтрализовать, хотя никому, конечно, не хотелось бы это проверять на деле.

Наконец, высказывается мнение, что Ким Чен Ын будет вынужден проглотить точечный удар по его ядерным и ракетным объектам, что болезненно скажется на его престиже — в том числе и внутри страны.

Спасибо Олимпиаде

Еще меньше перспектива военного конфликта такого рода устраивает Китай. Ему, конечно, страшно надоел Ким Чен Ын с его демонстративным нежеланием слушаться старших товарищей, но Пекин всегда предпочитал поддерживать экономическими мерами КНДР, чтобы не допустить там краха нынешнего режима с перспективой хаоса и неконтролируемого объединения с процветающим капиталистическим Югом. Однако нарастание угрозы военного столкновения у своих границ заставило Китай сделать вынужденный выбор в пользу крайне жесткого соблюдения санкций Совета безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

КНДР лишилась возможности экспортировать практически все немногочисленные товары, которые имеют спрос за рубежом. Ее рабочих высылают из-за границы, лишая Пхеньян и этого дохода в валюте. Северной Корее предельно сократили возможности импортировать нефть и нефтепродукты. Восполнить это контрабандой в полной мере не удается — тем более что США при поддержке Японии и других дружественных стран Восточной Азии последовательно затыкают все лазейки для такой контрабанды.

Ким Чен Ын оказался перед выбором: либо получить от Трампа мощную затрещину, либо бессильно наблюдать за медленным развалом и без того дохлой экономики Северной Кореи под воздействием беспощадных санкций.

Лидер КНДР стал искать повод разрулить ситуацию и умело воспользовался зимней Олимпиадой в Южной Корее. Ким Чен Ын еще в самом начале января резко сменил тон, заговорил о братских чувствах к Югу и направил на Игры в Пхенчхане спортсменов и официальных лиц. О примирении с Вашингтоном открытых разговоров, правда, на том этапе еще не было. Но, как теперь стало известно, по тайным каналам была практически подготовлена встреча в Пхенчхане вице-президента США Майкла Пенса с высокопоставленной посланницей Пхеньяна Ким Е Чжон, любимой младшей сестрой Ким Чен Ына.

Встреча была отменена в последний момент: Пенс во время своей поездки на Олимпиаду непримиримо высказывался о диктаторском режиме в Северной Корее, встретился с перебежчиками из КНДР и вообще демонстрировал презрительное нежелание идти на компромисс. В Пхеньяне решили, что в такой обстановке разговор с сестрой вождя будет неуместен, но от планов наводить мосты не отказались.

Нобелевская премия мира?

2 марта в столицу КНДР прибыли помощник президента Южной Кореи по национальной безопасности и глава сеульской разведки — готовить намеченную на конец апреля встречу лидеров двух корейских государств (это часть стратегии примирения). Эмиссаров немедленно доставили к широко улыбающемуся Ким Чен Ыну. Разговор мгновенно принял деловой оборот: глава Северной Кореи заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с Трампом и готов говорить с ним об отказе от ядерного оружия. «Оно нам не понадобится, — весело сказал вождь, — если КНДР будут даны подлинные гарантии безопасности».

Товарищ Ким пообещал на время диалога отказаться от ракетных и ядерных испытаний и заявил, что с пониманием отнесется к проведению традиционных крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений.

Эмиссары Сеула после этого отправились с посланием от лидера КНДР в Вашингтон, хотя, по данным осведомленных источников, Трамп уже получил информацию о разговоре в Пхеньяне по каналам ЦРУ. Президент США тоже согласился на встречу с Ким Чен Ыном.

Говорят, советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис были ошеломлены такой поспешностью и уговаривали Трампа с осторожностью обсудить предложение владыки Пхеньяна. Но Трамп был непреклонен: по данным японских источников, он явно делает ставку на достижение исторической договоренности с КНДР. Которая, как полагают, в случае успеха может даже стать основанием для присуждения Нобелевской премии мира. Но общаться с Пхеньяном президент США, похоже, намерен по-своему.

Переговоры о ликвидации ракетно-ядерной программы КНДР ведутся с начала 1990-х годов, и все они были непрерывным потоком ложных обещаний, надувательства и блефа, хотя однажды Пхеньян даже взорвал под телекамеры часть своего главного ядерного центра для демонстрации верности договоренностям. Скорее всего, нечто подобное Ким Чен Ын намеревается провернуть и сейчас. При этом в мире нет ни одного более-менее серьезного эксперта по КНДР, который бы допустил отказ этой страны от ядерного оружия. Для правящей в Пхеньяне династии Кимов это единственная гарантия ее неприкосновенности, невмешательства как со стороны Запада, так и со стороны Китая, и реальные уступки на этом направлении маловероятны.

Меняем Тиллерсона на Помпео

Но Трамп, судя по всему, намерен вести переговоры с Пхеньяном с револьвером, приставленным к виску собеседника, не ослабляя военного давления. В Токио полагают, например, что неожиданная отставка госсекретаря Рекса Тиллерсона во многом связана именно с подготовкой к диалогу с КНДР. Трамп, говорят эксперты в Токио, считал Тиллерсона слишком миролюбивым, слишком склонным к компромиссам. Его преемник на посту госсекретаря, бывший директор ЦРУ Майкл Помпео — человек жесткого склада, известный крайне воинственными высказываниями в адрес Северной Кореи. Тем более что на посту главного американского разведчика, как сообщают в Токио, он с успехом наладил новую систему сбора и анализа информации о КНДР и даже обзавелся, говорят, собственными каналами связи с Пхеньяном.

Японские эксперты рассматривают пока три сценария развития событий. Первый — традиционный: относительно дружелюбная встреча Трампа и Кима. Достигается договоренность о том, что КНДР замораживает на неограниченный срок разработку еще не вполне готовых к применению межконтинентальных баллистических ракет, что может быть большим плюсом для Вашингтона. Подтверждается обещание не проводить новые ядерные взрывы. При этом в неприкосновенности остаются уже развернутые ракеты средней и малой дальности, угрожающие Японии и Южной Корее. Дальнейшие переговоры, как бывало и раньше, вязнут в спорах и бесконечных консультациях, а товарищ Ким выигрывает драгоценное для него время.

Второй вариант — неудача на уровне подготовки саммита. Стороны приходят к выводу, что встреча не принесет им заветных результатов, и под каким-то предлогом переносят ее на неопределенное время. В Токио полагают, что вероятность такого развития событий — процентов пятьдесят. Это замораживает ситуацию, но грозит новым ростом напряженности.

И, наконец, третий сценарий — встреча происходит, но заканчивается провалом. Товарищ Ким в качестве условия отказа от ракетно-ядерной программы жестко требует, например, вывода американских войск с Дальнего Востока и ликвидации военного союза между Вашингтоном и Сеулом. Трамп хлопает дверью и заявляет, что возможности дипломатии он исчерпал до конца. В этом случае вновь активизируются ударные авианосные группы и стратегические бомбардировщики США, а от Китая требуют не ослаблять санкционного нажима. Мои собеседники в Токио считают плохими все три сценария, но альтернативы им пока не видят.

Василий Головнин, «Новая Газета»