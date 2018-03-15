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CША ввели санкции против «повара Путина» и «фабрики троллей»

  • 15.03.2018, 17:32

Всего в санкционный список попали 14 физических лиц и одна организация.

Минфин США ввел санкции против Евгения Пригожина и Агентства интернет исследований («фабрика троллей»). Документ опубликован на сайте ведомства, сообщает сайт телеканала «Дождь».

Всего в санкционный список попали 14 физических лиц и одна организация.

12 из перечисленных физлиц связаны с агентством, ранее в США их обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, двое — Григорий Молчанов и Сергей Афанасьев — по данным Минфина связаны с ГРУ.


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