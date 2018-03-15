Недокуренная сигара Черчилля ушла с молотка за $620 15.03.2018, 17:56

Уинстон Черчилль

Ранее на торгах были проданы очки легендарного британского премьер-министра.

Сигара, которую Уинстон Черчилль оставил недокуренной в свой последний рабочий день на посту премьер-министра Великобритании, продана на аукционе за 550 фунтов стерлингов (620 долларов). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации аукционеров C&T, окурок длиной более 5 см сохранил госслужащий Джордж Таунсенд. Он взял сигару из пепельницы в резиденции на Даунинг-стрит после того, как Черчилль 6 апреля 1955 года окончательно покинул премьерский пост.

Реликвия была предварительно оценена в 338 долларов. Вместе с окурком покупатель, имя которого не раскрывается, получил черно-белую совместную фотографию Черчилля с королевой Великобритании Елизаветой II, также сделанную в 1955 году.

Ранее на торгах были проданы очки легендарного британского премьер-министра. Их цена составила $ 9,8 тыс., что почти в пять раз превысило предварительную стоимость лота.

Уинстон Черчилль — британский государственный и политический деятель, руководивший кабинетом министров в 1940—1945 и 1951−1955 годах. В 1952 году он был избран почетным членом Британской академии, а спустя год удостоен Нобелевской премии по литературе. В 2002 году по итогам опроса корпорации BBC Уинстон Черчилль возглавил рейтинг 100 величайших британцев.