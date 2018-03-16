СМИ: Яд для Скрипаля положили в чемодан его дочери в Москве 16.03.2018, 7:34

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Сергей Скрипаль

Фото: ТАСС

Британские спецслужбы прорабатывают эту версию как одну из приоритетных.

Британские спецслужбы прорабатывают версию, согласно которой нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля было помещено в чемодан его дочери Юлии до ее вылета из Москвы в Лондон. Об этом вечером в четверг, 15 марта, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, британские спецслужбы рассматривают версию, в которой отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды, косметика или подарок, которые позднее оказались в доме бывшего полковника ГРУ в Солсбери. В таком случае, уверены правоохранители, исполнители преступления намеренно выбрали своей целью дочь Скрипаля..

Издание пишет, что расследующие дело контртеррористическая полиция и MI5 больше не придерживаются версии о том, что преступники были на территории Великобритании и самостоятельно провезли туда отравляющее вещество.

Следователи считают, что злоумышленники без проблем могли проникнуть в квартиру Юлии Скрипаль в Москве и подложить яд в ее багаж и она сама непреднамеренно завезла вещество в своем чемодане на территорию Королевства.

Рейсом из Москвы, который приземлился, по данным полиции, в 14:00 по местному времени (17:00 по Минску) Юлия Скрипаль прибыла в Великобританию в субботу, 3 марта. Уже на следующий день, 4 марта они с отцом пошли в торговый центр города Солсбери, где им стало плохо.

Источники The Telegraph сообщили, что, несмотря на большое количество камер видеонаблюдения, полиция не нашла на записях предполагаемых преступников. Это также может подтверждать версию о том, что все пострадавшие могли отравиться в доме.

По данным издания, в данный момент Сергей Скрипаль и его дочь все еще находятся в реанимации.

Один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов ранее рассказал, что формула вещества была засекречена, поэтому только РФ могла использовать ее.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР и впоследствии в России. Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипаля на Москву и принял решение о высылке 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высшем уровне.