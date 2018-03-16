Откуда валюта? Владимир Тарасов, «Белрынок»

16.03.2018, 8:43

Странная ситуация складывается на внутреннем валютном рынке Беларуси.

Странная ситуация складывается на внутреннем валютном рынке Беларуси: население продает валюты намного больше, чем покупает, а его валютные сбережения в банках растут! Откуда валюта?

Национальный банк Беларуси за несколько последних лет добился значительного снижения ставок по валютным депозитам населения и предприятий, рассчитывая на то, что они начнут перекладывать средства из валюты в белорусские рубли. Но эти надежды не сбылись. Если в 2016 году валютные вклады еще сокращались, то в 2017 году возникла противоположная тенденция, они снова начали расти. В текущем году ситуация выглядит неоднозначной, так как население продолжает накапливать валюту, тогда как сбережения предприятий начали сокращаться.

Интерес к вкладам падает, а к валюте — нет

Жители РБ в феврале нарастили свои валютные депозиты в коммерческих банках на 0,3 млн. USD — до 7,41 млрд. USD. Переводные депозиты, то есть, в основном, средства на банковских карточках, выросли на 66,5 млн. USD и достигли 799,4 млн. USD. Непереводные, то есть срочные вклады снизились на 66,1 млн. USD и составили 1 марта до 6,61 млрд. USD.

Таким образом, физические лица перекладывают свою валюту со срочных депозитов на текущие счета. Это прямое следствие низких ставок по валютным вкладам. По новым вкладам населения в иностранной валюте на срок до 1 года средняя ставка в феврале опустилась до 0,6% годовых с 0,7% годовых в январе. В феврале 2017 года она составляла 1,4% годовых. А средняя ставка по депозитам на срок свыше 1 года опустилась в прошлом месяце до 1,5% с 1,6% в январе и с 2,3% год назад. На таком уровне ставок нет большой разницы, лежат деньги на вкладе или просто на счету, а со счета их проще забрать в случае надобности.

В то же время, физические лица в феврале продали валюты на внутреннем рынке на 127,4 млн. USD. Судя по стабильности валютных депозитов, это валюта не из запасов.

Конечно, у населения есть валюта, которая хранится дома, а не в банках, но вряд ли люди стремятся продать ее намного больше, чем валюту с депозитов. Теоретически можно предположить, что люди несут валюту из дома в банки, но опросы Нацбанка показывают, что доверие к банковским сбережениям не растет. По данным опроса, проведенного в феврале 2018 года, за хранение средств в банках высказалось 243 опрошенных, тогда как в ноябре 2017 года их было 261. То есть, доверие к банкам даже падает, растет число сторонников недвижимости и затруднившихся с ответом.

Некоторую ясность в данную проблему внес конфликт между Беларусью и Россией по поводу поставок белорусской молочной продукции в РФ. Россельхознадзор, который хотел временно запретить практически все поставки белорусской продукции сообщил о многочисленных нарушениях со стороны белорусской стороны.

В частности, в Россельхознадзоре рассказали о ввозе молочной продукции в РФ физическими лицами якобы для личных нужд. По данным ведомства на конец февраля, в текущем году были пресечены попытки перемещения через границу 17 партий животноводческой продукции общим весом свыше 25 тонн. И это только то, что обнаружено, то есть как бы надводная часть айсберга. Таким образом, кроме официального экспорта продовольствия в РБ идет и массовый вывоз белорусской продукции физическими лицами.

Кроме того, российские таможенники в начале марта сообщили о том, что в Руднянском районе Смоленской области только за одну операцию они задержали 20 автомобилей с 400 тонн санкционных овощей и фруктов из Турции, Польши и Испании, которые ночью ввозились в Россию со стороны Беларуси.

Со своей стороны белорусские таможенники 13 марта сообщили, что с начала текущего года они обнаружили 84 попытки ввоза в РФ санкционной плодоовощной продукции общим весом 1,6 тыс. тонн.

Таким образом, кроме экспорта продуктов белорусского производства, наши предприниматели активно отправляют в Россию и продукцию других стран. Она, скорее всего, ввезена в РБ официально, то есть учитывается белорусскими статистическими органами как импорт в РБ. А вот ее вывоз осуществляется неофициально, то есть как экспорт не проходит. То есть, официальное сальдо внешней торговли товарами РБ на самом деле действительности не соответствует. Оно не такое плохое, как выдает статистика.

Это только два источника валюты у жителей лиц. И, судя, по приведенным выше данным, указанная деятельность имеет значительные масштабы. Таким образом, похоже, что население Беларуси продает валюту на внутреннем рынке не из своих запасов, а получаемую от экспорта белорусских товаров или реэкспорта иностранных товаров в Россию, а, возможно, и в какие-то другие страны.

Таким образом, для оценки влияния продажи валюты населением на курс белорусского рубля надо ориентироваться не только на ставки по депозитам и девальвационные ожидания, а на условия для серого и черного экспорта из РБ. Это значит, что конфликт между белорусской и российской сторонами по поводу экспорта белорусской продукции в РФ может непосредственно и существенно сказаться на объемах продажи валюты населением. Если стороны договорятся об усилении контроля на границе за незаконным экспортом из РБ, валютные доходы жителей РБ могут значительно сократиться, что снизит предложение валюты на внутреннем рынке со стороны населения.

Переводные валютные депозиты юридических лиц в феврале 2018 года по сравнению с январем снизились на 38,6 млн. USD – до 1,78 млрд. USD, а срочные вклады – на 12,2 млн. USD, составив на 1 марта 2,52 млрд. USD. До этого на протяжении нескольких месяцев валютные сбережения предприятий в банках росли. Кроме того, снизилась и сумма ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 26,3 млн. USD – до 1,22 млрд. USD.

При этом объем покупки иностранной валюты белорусскими предприятиями на внутреннем рынке в феврале 2018 году резко снизился и оказался меньше объема продажи на 3,7 млн. USD. В январе 2018 года предприятия больше купили валюты, чем продали, на 265,7 млн. USD.

Сокращение валютных средств предприятий, по-видимому, вызвано временными причинами, так как для смены тенденций оснований не видно. Снижение ставок по валютным депозитам тут вряд ли играет значительную роль, тем более, что в феврале средняя ставка по валютным депозитам юридических лиц на срок до 1 года даже выросла до 1,7% годовых с 1,6% в январе.

Впрочем, не исключено, что некоторые предприятия перевели часть своих валютных сбережений в рублевые. По крайней мере, их срочные депозиты, номинированные в белорусских рублях, в феврале выросли на 336,7 млн. BYN – до 3,1 млрд. BYN. Но рост этого параметра наблюдался и в феврале 2017 года, то есть он, скорее всего, носит сезонный характер. Впрочем, делать окончательные выводы пока рано. Если предприятия начнут избавляться от своих валютных накоплений, это поддержит белорусский рубль, но подобное развитие событий маловероятно.

Владимир Тарасов, «Белрынок»