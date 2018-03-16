Цены на новостройки Минска поднялись на 20 процентов 4 16.03.2018, 9:14

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Каких тенденций на рынке столичной недвижимости ждать в дальнейшем?

Видя подогреваемый кредитами активный спрос на новостройки и рекордно низкое предложение квартир на вторичном рынке, застройщики пошли активное поднятие цен.

Как сообщили «Ежедневнику» в «Твоя столица-Новостройцентр» по части покупательской активности на рынке новостроек, осень можно назвать наиболее активным периодом 2017 года. Во многом это было обусловлено снижающимися в цене кредитами, которые компенсировали недостаток финансов у покупателей. В октябре-ноябре на взятие кредита решалась преобладающая доля покупателей квартир в новостройках классов «Эконом» и «Стандарт».

Кроме того, из-за того, что выбор квартир на вторичном рынке уменьшался, часть покупателей «вторички» вынуждена была обратить свой взор на новостройки. Да, вторичный рынок жилья может предложить квартиры готовые к проживанию (с ремонтом и мебелью), но они, как правило, ощутимо дороже новостроек классов «Эконом» и «Стандарт», да и выбор таких квартир уменьшался с каждым днем. А если сравнивать новостройки с квартирами стандартных потребительских качеств вторичного рынка – то можно сказать, что ремонт нужно делать в обоих случаях.

Некоторый оптимизм внушали покупателям также и озвученные правительством прогнозы по стабильности курса рубля в течение 2018 года.

Цены

Увеличение цен по отдельным домам и / или квартирам отмечалось еще с лета, но повсеместный характер оно обрело лишь к концу 2017 года. Видя подогреваемый кредитами активный спрос на новостройки и рекордно низкое предложение квартир на вторичном рынке, застройщики пошли на более активное поднятие цен.

В динамике с осени 2017 года по начало весны 2018 года, изменение цен впечатляет. Только за январь-февраль 2018 года средний прирост цен составил порядка 4%. Самый значительный рост отмечен по однокомнатным квартирам класса «Комфорт», они поднялись более чем на 20%.

Что происходит со спросом сейчас?

По сравнению с осенью 2017 года, в настоящее время общий уровень спроса на новостройки снизился на 15%. Об этом свидетельствует не только статистика «Твоя столица Новостройцентр, но и обращения заинтересованных в приобретении новостройки покупателей новостроек к онлайн консультантам «Путеводителя по новостройкам» (портал prometr.by).

Однако в отношении снижения спроса необходимо уточнение – оно отмечается в основном среди покупателей, которые рассчитывали на приобретение новостройки в качестве первого жилья. Именно они наиболее зависимы от доступности кредитов. И сейчас некоторые из них в состоянии ожидания снижения ставки рефинансирования, а вместе с ней и стоимости кредитов. В то же время среди покупателей, у кого есть жилье и он хочет заменить его на более просторное и/или новостройку, ощутимого спада спроса нет. Это доказывает по-прежнему стабильно высоким количеством обращений к нам в рамках программы «Переезжаем в Новостройку».

Чего ждать в дальнейшем?

Наблюдаемое в настоящее время увеличение цен, по мнению экспертов «Твоя столица ∙ Новостройцентр слишком интенсивное по нескольким причинам.

Во-первых, значительная часть накопленного за предыдущие годы отложенного спроса на новостройки, было реализовано в 2017 году.

Во-вторых, кредиты с декабря 2017 года, как и цены, стали дороже.

В-третьих, вопреки статистическим данным, по ощущениям покупателей реальные доходы до сих пор не только не растут, но и вместе с увеличением цен на продовольственную корзину и прочие товары повседневного спроса, даже и снижаются. А это значит, что и возможности по погашению кредитов тоже уменьшаются.

Для поддержания в дальнейшем устойчивого спроса на новостройки по сформированным на данный момент ценам, и тем более для дальнейшего увеличения цен необходимо либо снижение стоимости кредитов, либо рост доходов населения. А сейчас, люди стараются компенсировать увеличение цен тем, что выбирают минимальные по площади/стоимости квартиры. Именно поэтому так активно раскупаются квартиры-студии и так называемые квартиры «евроформата» - с объединенной зоной кухни и гостиной. При этом значимые еще в начале 2017 года такие факторы, как плотность застройки и этап строительства – отходят перед ценой (минимальной площадью) на второй план.