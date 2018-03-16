Вместо Праги — Печи 17 16.03.2018, 9:18

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Минчанка рассказала, как забирают на внезапные армейские сборы ее мужа.

Внезапный призыв в «партизанские войска» непосредственно коснулся некоторых белорусов, которым казалось, что армия — это про кого угодно, но только не про них. Длинные ледяные руки военкомов дотянулись до самых неожиданных мест. Даже страшно сказать — до девушек и айтишников. Свою «армейскую» историю рассказала нам минчанка Юлия. Завтра у нее на 35 дней забирают 31-летнего мужа. Ради боеготовности родины пришлось отменить поездку в Прагу, пишет onliner.by.

Растерянная Юлия пока не до конца верит, что это все реально:

— 12 марта решили призвать 2000 человек на военные сборы. И вечером того же дня к нам домой пришли двое мужчин: майор и человек в гражданке. Они вручили Диме повестку, велели на следующий день явиться в военкомат «на медкомиссию». Он пришел, но там даже не было никакого медосмотра! Как назло, недавно у него были проблемы со спиной, только закончили курс уколов. Не волнует, говорят, в части будет медосмотр. Рассказали, что собрать с собой, сообщили, что в пятницу отправка в Печи. И как раз в эту пятницу мы планировали ехать в Чехию, уже куплены билеты, гостиница заказана. Нам объяснили, что это наши проблемы. Пришлось сдавать билеты, отменять отель… Я так понимаю, что компенсировать это никто не будет.

То, что муж позарез нужен на работе, тоже никого не заинтересовало. Он работает в фирме, которая занимается грузоперевозками, специализируется на растаможке. И как раз сейчас они ждут важный груз. Принесли справку с работы о том, что он там очень нужен, — не помогло. Говорят: пишите президенту. Предупредили, что, если не явится, закроют ему границу, применят другие санкции.

Поймите, он не уклонист, отслужил срочную, имеет звание лейтенанта запаса. Но если бы нам сообщили, как полагается, хотя бы за две недели, а не за два дня! Говорят, повезло, мол, некоторых прямо с работы забирают.

Как бы то ни было, отлынивать от мобилизации Дмитрий не намерен. На завтра уже собран рюкзак: смена белья, гигиенические принадлежности, запас еды на сутки. Как без него и еще 2 тыс. специалистов обойдутся в тылу, пока непонятно.

Призыв военнообязанных начался в связи с проверкой Вооруженных сил, сообщает БелТА. В Министерстве обороны проинформировали, что «осуществляется поставка мобилизационных ресурсов» из военкоматов в одно из соединений Борисовского гарнизона. Сегодня только военкоматами Минска призвано более 300 военнообязанных из запаса. Запланирована поставка вооружения, военной и специальной техники из арсеналов, с баз и складов.

Задействованы разные виды и рода войск: разведка, ракетные войска и артиллерия, зенитчики, авиация. Предполагается также проведение учений с боевой стрельбой. МО сообщает, что будет проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, а она, в свою очередь, будет проверена на способность самостоятельно выполнять задачи.

Из запаса призывается до 2 тыс. военнообязанных. Особое внимание будет уделено оценке возможностей ВВС и ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению воздушного терроризма. Отдельно проверяются вопросы воинской дисциплины, а также состояние вооружения и техники в боевых частях и на базах.