Пять автомобилей, которые больше всего «любят» бензин 1 16.03.2018, 9:40

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Советы при покупке авто для желающих экономить на топливе.

ЭРА - агентство по защите природы - проанализировало данные о среднем расходе топлива автомобилей и составило рейтинг самых неэкономных автомобилей, сообщает mashyna.com.ua.

Toyota

Средний расход топлива автомобилей этого бренда - 9,3 литра на сотню. Такие данные могут кого-то удивить, ведь с их же конвейера сходят и такие экономические модели, как Prius, расход которого в среднем 3,2-3,8 литра. Однако проблема кроется в огромном количестве внедорожников, которые, несмотря на свою прожорливость, очень популярны в мире.

Mercedes-Benz

С каждым годом автомобили Mercedes становятся все более экономичными и сейчас средний показатель расхода находится в пределах 10 литров на сотню. Но даже с такими показателями автомобили компании на целый литр уступают в расходе своему конкуренту BMW. Главная причина таких больших затрат - частая установка на популярных моделях системы турбонаддува.

Ford (Ford и Lincoln)

Ford тоже часто устанавливает на свои авто турбонаддув, чтобы улучшить эко-показатели своих машин. Со своими средними показателями расхода - 10,2 литра на сотню - Ford находится на третьей строчке рейтинга.

GM (Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC)

GM относится к числу тех компаний, чьи автомобили в последнее время стали более прожорливыми. Причины таких изменений аналогичны тем, что и в Toyota. Все технические показатели остались теми же, что и были, но при этом увеличился выпуск пикапов с «большим аппетитом».

FCA (Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep и Ram)

Ну а FCA заняла место лидера в рейтинге «прожорливых» авто. Средний расход топлива машин бренда составляет 10,8 литра на сотню.