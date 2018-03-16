Выплаты бонусов «жирным котам» рассрочат на 3-5 лет 2 16.03.2018, 10:11

Нацбанк направил инструкции коммерческим банкам.

Национальный банк разъяснил коммерческим банкам, каких подходов они должны придерживаться при разработке локальных документов, касающихся системы вознаграждений, сообщает tut.by.

«Выплата руководителю, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса производится частями в течение 3−5 лет. При этом размер такой выплаты в год, следующий за отчетным, не должен превышать 60% от ее общего размера», говорится в письме Нацбанка.

В случае, если размер годового бонуса не превышает три среднемесячные заработные платы в финансовой сфере, то указанная выплата может быть произведена полностью. По данным за январь, средняя зарплата в банках составляла чуть более 1800 рублей.

Нацбанк советует при планировании на год показателей по оплате труда руководителя, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа банка, а также работников банка, включенных в перечень работников, принимающих риски, рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.

Напомним, в конце 2017 года Нацбанк скорректировал инструкцию о порядке и условиях выплаты бонусов банкирам и обозначил требования к организации системы вознаграждений и компенсаций в банках.

Тема зарплат и бонусов топ-менеджеров банков, которых власти разных стран называют «жирными котами», на протяжении 2017 года несколько раз обсуждалась на совещаниях с участием Александра Лукашенко. В ходе одного из них президент выразил недовольство тем, что у «скопища жирных котов» доходы намного выше, чем у простого народа, который «не барствует». Поэтому было дано поручение навести порядок с оплатой труда работников банков. В качестве одной из идей обсуждалась привязка зарплаты руководителей коммерческих банков к окладу главы Нацбанка. По сути, это означало существенное урезание доходов банкиров. Однако данная инициатива вызвала недовольство в банковских кругах и обозначила риски, к которым может привести раскулачивание банкиров — отток квалифицированных кадров либо выплата бонусов «в конвертах».