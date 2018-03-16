Белорусские цены на бензин в мае должны «догнать» российские 6 Татьяна Мaненок

16.03.2018, 10:59

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Правительство Беларуси уже не в состоянии сдерживать внутренние цены.

Оказавшись перед выбором, что делать дальше: поддерживать убыточные белорусские НПЗ финансово или же менять политику ценообразования на внутреннем рынке, правительство выбрало второй путь.

В этом году цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке страны начали свой плавный рост в расчете на то, что к концу мая 2018 года они «догонят» российские цены.

НПЗ «минусуют» четвертый месяц подряд

Ситуация просто вынудила правительство поменять подходы к ценообразованию на внутреннем рынке. Белорусские НПЗ работают с убытками уже четвертый месяц, начиная с декабря 2017 года. В январе 2018 года «Нафтан» получил убыток в 25 млн.долларов, Мозырский НПЗ — 12-13 млн. долларов, сообщал вице-премьер Владимир Семашко на итоговом заседании совета концерна «Белнефтехим» 8 февраля. За это время ситуация не изменилась — убыточными для заводов оказались январь и февраль, убытки прогнозируются и в марте. По неофициальным данным, до недавнего времени убытки белорусских НПЗ составляли 1,5 доллара с каждой переработанной тонны нефти.

И это на фоне того, что НПЗ активно занимаются модернизацией. Сейчас все усилия заводов направлены на повышение глубины переработки и увеличение производства высоколиквидной продукции, в частности – бензина и дизтоплива стандарта Евро-5. Завершить ключевые проекты в рамках модернизации НПЗ обязаны к 2019 году.

Но для завершения модернизации каждому НПЗ нужно вложить еще по 400 млн. долларов. Чтобы не остановить уже начатые проекты (степень их готовности оценивается на уровне 84%), нефтеперерабатывающие заводы должны иметь нормальную экономику, — иначе банки просто перестанут их кредитовать.

Почему заводы работают в убыток

К убыткам белорусские НПЗ привела прежде всего подорожавшая российская нефть, что снизило прибыль заводов от экспортных продаж нефтепродуктов, а также работа на внутреннем рынке. «В результате минус от внутреннего перекрыл плюс от экспорта», — лаконично прокомментировал ситуацию профильный эксперт.

Для Беларуси цена российской нефти в 2017 году повысилась на 34,4% по сравнению с 2016 годом — до 294 долларов за тонну. Из-за повышения цены Беларусь в прошлом году увеличила затраты на импорт российской нефти на 34,4% в сравнении с 2016 годом, или на 1,367 млрд. долларов, — до 5,338 млрд. долларов, хотя физический объем импорта российской нефти снизился на 0,3% — до 18,1 млн. тонн.

Подорожание нефти обусловлено не только мировой конъюнктура (в 2017 г средняя цена российской Urals выросла на 27%., до 53,03 доллара за баррель), но и налоговым маневром в РФ. Налоговый маневр предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате ставка НДПИ в России в 2017 году увеличилась на 306 рублей за тонну нефти, в 2018 году – на 357 рублей. Увеличение ставки этого налога означает рост стоимости российской нефти, вне зависимости от мировой конъюнктуры.

За январь–февраль 2018 года средняя цена на нефть марки Urals увеличилась на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65,99 доллара за баррель.

Несмотря на рост цен на импортируемое сырье, стоимость топлива на внутреннем рынке Беларуси остается самой низкой, — даже ниже, чем в «нефтяной» России.

Внутренний рынок занимает около 25-30% в объеме продаж отечественных НПЗ. В стоимости По данным концерна «Белнетфехим», в стоимости топлива 80% — эта цена нефти, еще 10% — налоги. В январе этого года зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков отмечал, что для компенсации роста стоимости нефти внутренние цены на автомобильное топливо в Беларуси нужно повысить на 23%.. При этом, чтобы привести белорусские цены к паритету с ценами российского рынка, нужно поднять их на 7-11%.

В начале 2018 года «Белнефтехим» и НПЗ предложили повысить цены на автомобильное топливо примерно на 5-6 копеек за 1 литр (около 5%). Отметим, что с 1 февраля 2018 года в Беларуси повышены акцизы на нефтепродукты (в первом полугодии акцизы повышены на 5%, во втором полугодии повысятся еще на 5%). Но с 8 февраля цены на моторное топливо в Беларуси были повышены лишь на 2 копейки (на 1,6%), что принципиально не повлияло на экономику НПЗ.

Новая формула ценообразования на нефтепродукты

10 марта концерн «Белнефтехим» сообщил, что в Беларуси и по согласованию с правительством выработан механизм ценообразования на автомобильное топливо на внутреннем рынке. Новый механизм учитывает изменения мировых цен на нефть, курс национальной валюты и налоговую нагрузку на НПЗ. Он, как отмечают в концерне, позволяет корректировать цены на топливо как в сторону их повышения, так и снижения — в зависимости от ситуации на нефтяном рынке.

Но чтобы выйти на новую формулу ценообразования, сначала нужно сблизить внутренние цены на топливо с российскими. «Белнефтехим» хотел сделать это побыстрее, однако после обсуждения в правительстве было принято решение «плавными шагами» приближаться к ценам на автомобильное топливо на приграничных российских АЗС.

Процесс сближения цен уже идет. С 10 марта цены на топливо в Беларуси были повышены в среднем на 1%, с 15 марта — в среднем на 0,76% . Цена на бензин АИ-92 с 15 марта повышена на 0,81% до 1,23 рубля (0,62 доллара) за литр, на бензин АИ-95 – на 0,76% до 1,31 рубля (0,66 доллара), на дизтопливо К5 – на 0,75% до 1,34 рубля (0,68 доллара).

В Беларуси планируют сблизить цены на автомобильное топливо с российскими к концу мая 2018 года. Пока же цены на по бензин на приграничных АЗС РФ выше на 8%, по дизельному топливу – на 4,5%.

Профильные чиновники отмечают, что если к концу мая цены на автомобильное топливо в Беларуси удастся сблизить с российскими ценами и за это время не случится глобальных потрясений на макроуровне, то оба белорусских НПЗ должны получить плюс от реализации продукции.

Почему Беларуси важно сблизить цены на топливо с российскими?

Диспаритет цен на топливо привел к негативным последствиям для всей экономики. Отметим, что для Беларуси очень важно обеспечить приток российских нефтепродуктов на внутренний рынок. Чем больше российского моторного топлива продается на белорусском рынке, тем больше Беларусь может поставлять нефтепродуктов на экспорт. Это позволяет снизить объем нерентабельных поставок белорусского топлива на внутренний рынок и нарастить экспортные продажи, что выгодно для отечественных НПЗ и для белорусского бюджета (увеличивается объем экспортных пошлин на нефтепродукты).

Согласно статданным, в 2017 году в Беларусь было поставлено почти в 2 раза больше российского топлива. Из России в Беларусь было поставлено 3,290 млн. тонн нефтепродуктов (на 95,6% больше, чем в 2016 году) на 1,084 млрд. долларов (+105,8%, или + 557,763 млн. долларов). Средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов в 2017 году составила 340 долларов за тонну (+2,8% к уровню 2016 года).

Но в четвертом квартале 2017 года рост объемов импорта российских нефтепродуктов в Беларусь стал замедляться. На эту динамику повлияли цены на белорусское топливо: они сильно отстали от российских, из-за чего поставки топлива в Беларусь стали менее привлекательными для российских компаний. В результате российские нефтяные компании, которые ранее завозили топливо из России на свои АЗС в Беларуси (в Беларуси российским компания принадлежит около 250 АЗС, 27% от общего количества автозаправок), перестали это делать. Им стало выгоднее покупать более дешевое топливо на местном рынке и обеспечивать им свои АЗС. Это означает, что «нам приходилось снимать топливо с экспорта, чтобы российские партнеры могли поставить его на свои АЗС в Беларуси», — пояснил профильный чиновник.

Отметим, что в 2017 году Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов на 6% по сравнению с 2016 годом до 12,288 млн. тонн, хотя белорусские НПЗ снизили в прошлом году переработку нефти лишь на 2,55% — до 18,126 млн. тонн.

Вероятно, для правительства это стало одним из веских аргументов в пользу необходимости сближение белорусских цен на топливо с российскими.

Российская цена на топливо станет главным ориентиром для белорусских цен

Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что несмотря на заявленный новый механизм ценообразования на топливо на внутреннем рынке (учитывающий мировые цены на нефть, курс национальной валюты и налоговую нагрузку НПЗ), в перспективе именно российский «ценник» будет одним из основных «регуляторов» белорусской цены.

Для Беларуси важно иметь привлекательные условия для импорта российского топлива, чтобы максимально нарастить экспорт.

Согласно данным Росстата, в России по итогам 2017 года цены на бензин, выросли на 7,3% , почти в три раза превзойдя показатель инфляции (2,5%). Тем самым, отмечают эксперты, был прерван тренд на торможение темпов прироста цен на бензин, наблюдавшийся в 2015 и 2016 годах, когда они замедлились до 4,8% и 3,8% соответственно в сравнении с 8,9% в 2014 годом. Отчасти это связано с повышением акцизов, которые для бензина 5 экологического класса с 1 января 2018 года выросли на 6,4%, — увеличение издержек производители загодя перенесли на потребителя.

По данным ФАС РФ, в структуре стоимости автомобильного топлива на долю налогов приходится 65% В этой связи на цене бензина не может не отражаться рост налоговой нагрузки, связанный с повышением не только акцизов, но и НДПИ на нефть (в 2015 году этот налог увеличился на 55,4%, в 2016 году — на 11,8%, а в 2017 году — на 7,2%). В числе факторов ФАС называет также динамику мировых котировок, к которым привязана внутрироссийская цена на нефть, рассчитываемая как разница между стоимостью зарубежных поставок и расходов на транспортировку и уплату экспортной пошлины.

При этом, как показывает практика, в России цены на бензин вслед за котировками сырья не снижаются. Причина — низкая конкуренция в сфере производства нефтепродуктов: по данным ФАС, в 2016 году на долю «Роснефти», «Лукойла», и «Газпром нефти» приходилось 84,9% поставок бензина в России.

Что же касается Беларуси, то, напомним, несколько лет назад на внутреннем рынке действовал механизм ценообразования, в соответствии с которым цена на бензин должна быть приближена к 1 доллару, что позволяло для НПЗ обеспечить рентабельность поставок. Однако на практике этот механизм долго не просуществовал: резко поменялась мировая конъюнктура, условия импорта российской нефти и т. д., вслед за чем административное регулирование цен на автомобильное топливо также подверглось корректировке.

Татьяна Маненок, «Белрынок»