Что изменится для автомобилистов в ближайший год 5 16.03.2018, 10:50

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Авто подорожают даже на 1000 долларов, а разнообразия будет еще меньше.

Цены на авто снова пойдут вверх. С 1 июля 2018 вступает в силу очередная норма технического регламента Таможенного союза — «О безопасности колесных транспортных средств», пишет hrodna.life.

Что скрывают новые нормы техрегламента и почему в течение следующих девяти месяцев автомобили подорожают дважды?

К первому скачка цен — чуть более трех месяцев

С 1 июля 2018 года для регистрации транспортного средства, ввезенного из-за пределов Таможенного союза, потребуется еще один документ — «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства». Приобретя в Европе 3−5-летний автомобиль — условно Mercedes 2014 года — для постановки на учет нужно будет доказать его безопасность.

Любители авто из США должны знать, что оригинальная оптика на автомобилях для американского рынка отличается от европейской. Из-за этой особенности на пути получения сертификата возникнуть дополнительные сложности.

Стоимость сертификата начинается от 650 руб (около 330 $) в зависимости от марки, модели, года выпуска авто.

Кстати, эта норма в прошлом году уже вводилась. Однако продержалась только 13 дней. Уже 13 июля 2017 года было принято решение об отсрочке на год. Дело в том, что с 1 июля в ГАИ начали требовать «Свидетельство о безопасности конструкции», но что это за документ никто не знал: ни ГАИ, ни таможня. Люди, оплатившие пошлину и утилизационный сбор, не могли поставить авто на учет.

Поэтому и отложили эти изменения на один год. Теперь же надеяться на повторение прошлогодней ситуации не стоит. В Минске уже есть организация, которая за 2−3 дня и 700 рублей, готова подготовить все необходимые бумаги.