Лоукостер «Победа» потребует отмены льгот в РФ для белорусских авиакомпаний 1 16.03.2018, 11:18

«Белавиа» может оказаться в невыгодном положении.

Авиакомпания "Победа" направит в Минтранс РФ требование отменить приказ, согласно которому белорусские авиакомпании обслуживаются в аэропортах России по тем же тарифам, что и авиакомпании-резиденты, передает "Интерфакс".

Речь идет о приказе Федеральной службы воздушного транспорта (предшественник Росавиации) N30 от 1999 г. Он предполагает, что тарифы аэропортов РФ для авиакомпаний из стран СНГ выше, чем для российских перевозчиков. При этом для белорусских авиакомпаний сделано исключение: ставки для них такие же, как для российских.

"Победа" ранее запросила информацию о законности этих правил у Минюста, сообщил "Интерфаксу" источник в авиакомпании. "Мы получили ответ от Минюста, что приказ у них не зарегистрирован. Теперь мы требуем отменить приказ Минтранса, не имеющий юридической силы", - заявил собеседник агентства.

Также, по его словам, "Победа" обратилась к другим авиакомпаниям с просьбой поддержать обращение. "Мы хотим равных для всех условий", - сказал собеседник. В авиакомпании воздержались от официальных комментариев.

В пресс-службе Минтранса РФ "Интерфаксу" сообщили, что вопрос преференций будет обсуждаться на переговорах авиавластей двух государств.

"Победа" ранее предпринимала несколько попыток запустить регулярные рейсы в Беларусь. Так, в 2015 году попытка начать полеты по маршруту Москва - Минск не удалась из-за того, что компании не согласовали допуск авиавласти этой страны. Эксперты тогда объясняли: условием выдачи допуска было согласование тарифов "Победы" нацперевозчиком "Белавиа", который опасался конкуренции. Тогда минимальный тариф "Победы" составлял 999 рублей (сейчас - 499 руб.).

В конце прошлого года "Победа" попыталась организовать рейс из Петербурга в Минск. На этот раз авиавласти Беларуси дали аккредитацию, но перевозчика не устроили тарифы аэропорта Минска: тот предложил "Победе" ставки на аэропортовое и наземное обслуживание в евро как для нерезидента.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета". Рейсы компании выполняются на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.