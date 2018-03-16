Посеять есть что – удобрить нечем 2 16.03.2018, 11:44

Фото: kp.by

Аграрии Минщины готовятся к выходу в поле.

Сельхозпредприятия Минщины завершают подготовку к посевной. С техникой и семенами все неплохо, а вот удобрений – снова дефицит.

Если органики хватает, то минеральными удобрениями под яровой сев хозяйства региона на 14 марта были обеспечены пока лишь на 35%, сообщили корреспонденту МЛЫН.BY в Комитете государственного контроля Минской области. Более или менее – ситуация с азотом: его запас равен 47% от необходимого объема. А вот фосфора и калия – только по 26%.

Лучше всех обстоят дела в аграрном секторе Несвижского района. Здесь накоплено неорганических удобрений уже 72% от потребности. Наихудшая ситуация – в Любанском, всего 15%. Не далеко ушли Крупский (17%), Мядельский (18%).

Зато с семенами у аграриев – полный порядок.

– На этот раз размах посевной будет не таким большим – 39% пашни в регионе засеяно озимыми культурами, а всего ее у нас 1,134 миллиона гектаров, – говорит заместитель начальника отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Юлия Складановская. – С другой стороны, объем предстоящей работы немаленький. Яровых зерновых планируется посеять на площади 244 тысячи гектаров. Кукурузы на зерно – на 25,3 тысячи гектаров, на силос – на 164,9 тысячи. К слову, всякий раз говорится о том, что посевную нужно провести за 10 дней. На самом же деле весенние полевые работы начинаются как только сходит снег и не прекращаются до середины, а то и до конца мая – все зависит от погодных условий. Поэтому 8-10 дней отводится каждой культуре, а не всей посевной. Например, до кукурузы дойдет дело, когда столбик термометра не будет опускаться ниже +12 градусов.

Не ниже +5 градусов должно быть и для протравливания семян, которые хозяйствами заготовлены под полную потребность. Впрочем, основной их объем сельхозпредприятия покупают в элитхозах – уже протравленные. В нынешнем году 85% имеющегося в наличии материала – высшей и первой репродукции.