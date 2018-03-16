Молодая мама из Витебска: Родители поделились овощами с огорода, иначе бы мы не выжили 3 16.03.2018, 12:04

Как существует семья с двумя детьми, если вдруг из доходов только одни «декретные».

Пока Лукашенко в очередной раз требует в течение года «превзойти уровень средней заработной платы» в стране в тысячу рублей, в Беларуси многие семьи, даже суммировав свои доходы, живут на меньшую сумму, пишет «Витебский курьер». Особенно это касается пар, где женщина находится в декрете. Ежемесячное пособие на первого ребенка составляет немногим больше 310 рублей. А если при этом зарплата мужа далека от обещанной «по пятьсот» или если он по какой-то причине временно не работает?

Свою историю рассказала жительница Витебска Марина, мама годовалой Вари и семилетнего Романа:

- На пособие жить нельзя, но выжить можно! Так получилось, что муж три месяца сидел без работы, и мы семьей из четырех человек пытались прожить на одно пособие. Конечно, за это время мы никому не купили ни одной вещи, но на коммуналку, интернет, телефоны и очень скромное питание денег хватило. Зато стали есть больше супов всей семьей. Спасибо родителям, которые поделились картошкой и другими овощами со своего огорода. И нам очень повезло, что в то время никто из детей не заболел, потому как каждая болячка обходится минимум в 20-30 рублей.

Получается, что если затянуть пояса как можно туже, то выжить реально, но вот только можно ли это назвать жизнью? А если что-нибудь случится: сломается холодильник, сорвет кран в ванной и затопит соседей снизу? Что делать в этом случае?

В рационе маленьких детей ежедневно должны быть фрукты и мясо, да и сладости нужно покупать, ведь мы все помним, что самое вкусное мороженое и самые сладкие конфеты бывают только в детстве. Но в подобных ситуациях, как у Марины, приходится экономить даже на питании и развитии своего малыша, не говоря уже про какие-то развлечения и сладости.

- Очень много денег уходит на школу, – продолжила свой рассказ Марина. – В те месяцы мы Рому не водили в продленку, чтобы сэкономить на оплате обедов и полдников, но все равно приходилось сдавать то на праздники, то на очередное учебное пособие, то на театры, которые в нашу школу приезжают чуть ли не два раза в месяц. А один билет стоит 4 рубля. Еще сын не ходит на платные факультативы и кружки. Мы бы это просто не потянули. Один факультатив в школе – 25 рублей, кружок – еще рублей 30-35. А бесплатных недалеко от дома, чтобы не тратиться на проезд, у нас нет».

Платные развлечения в школах и садах — это отдельная и болезненная для многих родителей тема.

А как в случае, если реально нет денег, объяснить ребенку, что Петя пойдет на шоу мыльных пузырей, а тебя, Ванечка, мы заберем домой? Или что Тане, которая на год младше, купили велосипед, а тебе придется подождать до следующего лета? Как такие постоянные отказы и ограничения во всем отразятся на психике ребенка? И что, будучи взрослым человеком, он вспомнит из «счастливого» детства?

Хорошо, что сегодня ситуация у Марины немного наладилась: муж пару месяцев назад нашел работу и даже уже получил первую зарплату. Но что, если не дай Бог, это повторится?