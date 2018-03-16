Россельхознадзор нашел в глубокской сгущенке опасный препарат 20 16.03.2018, 12:30

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Такое молоко противопоказано беременным и детям до 12 лет.

Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля за молочной продукцией двух белорусских компаний из-за выявления в ней сульфаметазина. Как сообщили в российском ведомстве, этот антибактериальный препарат обнаружен в сгущенке Глубокского молочно-консервного комбината и пастеризованном молоке Оршанского молочного комбината, передает telegraf.by.

Сульфаметазин используется в лечении пневмонии, гонореи, сепсиса и других болезней. Он противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, заболевании крови, беременности, лактации, а также детям до 12 лет.

Кроме того, ведомство с 17 марта ограничивает поставки молочной продукции Светлогорского филиала ПУП «Калинковичский молочный комбинат» из-за найденных в обезжиренном сухом молоке бактерий группы кишечной палочки.