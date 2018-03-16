Налоговики призывают доносить на знакомых, которые живут «не по средствам» 25 16.03.2018, 12:54

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Ранее налоговики просили белорусов сообщать о нелегальных таксистах.

С 19 по 23 марта минские налоговики запускают акцию «Заплати налоги – работай честно», в рамках которой предлагают всем желающим доносить на родственников и знакомых, которые живут «не по средствам», пишет tut.by. Правда, материально (и духовно) поощрять за доносы не обещают.

К слову, раньше налоговики просили белорусов раскрывать личности тех, кто нелегально сдает квартиры и гаражи, а также сообщать о нелегальных таксистах.

Напомним, в налоговых органах работает автоматизированная система, которая постоянно следит за нашими тратами. Например, в базе содержится информация о зарплате по основному месту работы, о полученных из-за границы денежных переводах, теперь к ней добавятся еще и сведения о кредитах и о покупке валюты. Кроме этого, дорогостоящие покупки граждан тоже видны чиновникам: квартиры, дома, транспортные средства, гаражи. К сожалению, не сообщается, видны ли им покупки других чиновников или в системе есть настройки приватности.