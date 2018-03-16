В Гродно семью выселили из квартиры за долг в $300 11 16.03.2018, 13:22

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Коммунальщики плотно взялись за должников по ЖКУ.

В последнее время коммунальщики плотно взялись за должников по ЖКУ и больше не церемонятся с патологическими неплательщиками. И не всем удается выкрутиться из сложной ситуации так же просто, как семье Круталевич, которым погасить серьезную задолженность помог неравнодушный человек, пишет onliner.by. В этот четверг на улице оказались сразу две семьи. У одной из них задолженность составила всего 600 рублей.

Сегодня в Гродно около 6000 квартиросъемщиков имеют долги по коммунальным платежам. По одной из квартир платежи не поступали уже достаточно давно, и к моменту подачи иска в суд задолженность была около 900 рублей, из них 600 рублей — это основной долг и 300 — пеня. Чтобы оставить за собой квадратные метры, для начала достаточно было погасить хотя бы половину.

Мать и сын, проживающие в квартире, трудоспособны, хотя давным-давно нигде и не работают по всем понятным причинам. Мать лишена родительских прав после очередного срока, сын с трудом попадает в подъезд, возвращаясь, видимо, из магазина.

— На 1 марта мы подвели итоги и задолженность выросла. Она составляет больше 600 тысяч. Это 15% нашего населения. Это не асоциальные группы, это трудоспособные люди, которые несвоевременно оплачивают платежи свои. Есть люди, которые приходят и говорят, я не трудоустроен, по специальности — электрогазосварщик, я не работаю 12 лет, я ищу работу. А ведь за 12 лет найти работу можно, — рассказала директор Единого информационного расчетно-справочного центра города Гродно Елена Орел.

Финал этой истории печальный, хотя и вполне закономерный. Описанные вещи должников уже сегодня отправились на хранение на склад, квартира — в фонд города, а само семейство Кантор «в никуда». Выселение из коммерческого жилья не предполагает предоставление другой жилплощади.