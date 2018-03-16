«Золотая лихорадка»: В Якутии люди ищут слитки, упавшие с самолета 1 16.03.2018, 13:28

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Как известно, происшествие случилось накануне в аэропорту Якутска.

В Якутии продолжается "золотая лихорадка", люди ищут слитки (сплав золота и серебра), которые упали с самолета. И это при том, что официально объявлено, что весь потерянный ценный груз уже собран, пишет "Еврорадио".

Как известно, происшествие случилось накануне в аэропорту Якутска. Во время взлета самолета Ан-12, на борту которого было более 9 тонн драгоценного металла в слитках, сорвало створку грузового люка. Из него и выпал груз, стоимость которого больше 122 миллионов долларов. Территорию оцепили силовики, шел сбор слитков.

На видео, которое появляется на YouTube, видно, что местные жители не поверили официальным сообщениям о собранных слитках, они ищут их в снегу. Более того, туда приезжают любители поучаствовать в "золотой лихорадке" из других российских городов. Ночью в Якутске было около 30 градусов мороза. Несмотря на это, поиск не прекращался, в том числе и правоохранителями.