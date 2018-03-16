Не прошедших техосмотр будут ловить с помощью фоторадаров 9 16.03.2018, 14:40

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Фото: abv.by

«Палаточники» модернизируют систему наблюдения, чтобы штрафовать автомобилистов.

Возможно, в будущем камеры фотофиксации в Беларуси в будущем будут работать непрерывно. Сейчас они нужны для того, чтобы выявлять нарушителей скоростного режима. Изменения дадут возможность выявлять водителей, которые не прошли техосмотр: предприятие «Безопасные дороги» сейчас работает над тем, чтобы получать информацию из баз данных Гостехосмотра. По планам, именно они будут контролировать этот вопрос и отправлять по почте штрафы, сообщает kp.by.

- Незначительно модернизировав эту систему, переведя ее в непрерывный режим, мы сможем использовать эту систему для многих целей, в том числе и для контроля за уплатой добровольного страхования и контроля за дорожной обстановкой, - высказался «депутат» постоянной комиссии «палаты представителей» «национального собрания» Андрей Рыбак. - Это незначительное усовершенствование не требует больших денежных средств, а те дивиденды, которые мы можем получить и в безопасности, и вопросе контроля, могут быть очень значительными.