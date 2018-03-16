Фотофакт: Лукашенко накормили специальным «сухпайком» 4 16.03.2018, 15:18

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Фото: belta.by

По словам госСМИ, военнослужащих в армии кормят говядиной в кисло-сладком соусе.

Лукашенко в преддверии 100-летия внутренних войск МВД в столице посетил войсковую часть 5448, передает корреспондент БелТА.

Лукашенко рассказали, чем кормят военнослужащих на обеде и что входит в состав сухих пайков: печенье, сок, тушенка, каши, рыбные консервы, гороховый суп, шоколад, конфеты, паштет, сгущенка и кофе.

В меню военнослужащих, по словам госСМИ, входит «Ленинградский рассольник», говядина в кисло-сладком соусе, гречневая каша и компот.

Журналисты Сharter97.org связались с бывшим военнослужащим 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады (Слоним) Виталием (фамилия не публикуется по его просьбе - ред.) и попросили его прокомментировать сухпайки, представленные на фото официального информагентства.

«Ничего подобного и близко не было. На каждый выход на полигон из части у нас была стандартная норма: половина белого хлеба и две банки самой дешевой тушенки. Такую для себя я никогда не покупал бы сам – один жир и ниточки мяса между ним. Эту «тушенку» мы намазывали на хлеб и ели. И все. На совместных с Россией учениях «Щит союза» у российских солдат к этому набору прилагалась еще банка сгущенки. Они меняли ее у наших прапорщиков на спирт».