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МИД Британии: Решение отравить Скрипаля принял Путин

  • 16.03.2018, 15:23
Фото: Getty Images

(обновляется) Борис Джонсон сделал принципиальное заявление.

Британия считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон, сообщает bbc.com.

"Мы ничего не имеем против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии - к Путину и к Кремлю, а также к его решению - а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение - применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы", - цитирует Джонсона агентство Рейтер.


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