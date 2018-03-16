Жители Гродно добились отмены строительства встроенного детского сада 1 16.03.2018, 15:37

Из-за жалоб жильцов в Гродно отменили строительство детского сада на первом этаже многоэтажки.

В конце прошлого года в Гомеле открылся первый в стране детский сад, встроенный в многоэтажный дом. Тогда власти заявили, что, если проект окажется успешным, опытом смогут пользоваться и другие города. Так и произошло: после запуска пилотного проекта новости о возобновлении старой традиции начали появляться в разных уголках Беларуси, однако довольны этим оказались не все. Как сообщает телеканал ОНТ, спорная ситуация с гродненским садом завершилась отказом от строительства.

Изначально людям обещали построить детский сад с бассейном, но затем планы изменились: сад решили строить на первом этаже жилого дома, а число мест в нем сократили. Люди возмутились, ведь застройщик обещал другое. Больше двух месяцев работы, 2,5 тыс. подписей и почти 40 обращений — и после общественных слушаний специалисты приняли сторону горожан: сад построят по первоначальному проекту.

В то, что общественные обсуждения завершились в их пользу, жильцы дома на улице Щорса сначала даже не поверили, хоть, по словам куратора инициативы Елены Шоломицкой, в душе надеялись до последнего (не зря же собирали подписи, подключали соседей-проектировщиков, юристов, ночами зубрили нормативные акты). Шутят, что теперь и сами разбираются в законах не хуже специалистов. И нашли в урезанном проекте сада немало нарушений.

Вообще, отказываться от идеи строительства таких мини-детсадов на первых этажах зданий в городе не намерены. Проект доработают, но уже в других, новых микрорайонах. И градостроительный совет эту инициативу поддержал. Специалисты уверяют, что у проекта есть свои преимущества. Например, скорость: не нужно ждать садик годами, закладывать его можно хоть в первом же строящемся доме. К тому же стоит такой объект в три раза дешевле (в среднем всего 2 млн рублей вместо шести).

Когда будет построена альтернатива несостоявшемуся проекту, пока неясно. Сейчас активисты квартала готовят письма в профильные министерства и ведомства. Просят разработать единый для всей страны типовой проект мини-сада, в котором были бы учтены все нормы и правила. Чтобы впредь таких конфликтов даже не возникало. Добиваться же строительства положенного по проекту большого объекта во дворе намерены до последнего. Боятся только одного: как бы дети не выросли, пока родители борются за обещанное. Пока же детей распределят по другим садам.