«Я сам попросил прапорщика ударить меня электрошокером» 16 16.03.2018, 16:42

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Суд Борисовского района рассматривает дело прапорщика из Печей.

Суд Борисовского района рассматривает дело прапорщика Игоря Хищенко из 72-го учебного центра в Печах. Прапорщика обвиняют в том, что он оскорблял солдат словами, превышал полномочия, брал у солдат взятки. Неожиданно почти все из 18 пострадавших парней на суде в один голос говорят, что не считают это издевательством.

Алексей Шарлан: "Это же не издевательства сильные. Лучше один раз "лося" получить, чем сутки в наряде".

Антон Прибыткин: "Если честно, мне в наряде не нравилось, лучше получить по ягодицам",— цитирует парней tut.by.

"Меня не било током никогда, поэтому мне стало интересно, как это"

Еврорадио это показалось очень странным, мы отыскали бывшего рядового Ш., которого прапорщик якобы ударил... электрошокером. Но каково было наше удивление, когда мы услышали от пострадавшего солдата такое:

— С шокером — это я попросил.

- То есть вы сами попросили ударить себя электрошокером?!

— Вот вы хотите прыгнуть с парашютом, нырнуть в океан с акулами? Да, это дико, что попросил. Но это как маленький ребенок изучает мир, ему все интересно. Вот меня не било током никогда, мне стало интересно, как это. Теперь вы подумаете, что я ненормальный.

- И как ощущения от шокера?

— Ничего страшного, сокращение мышц, кратковременная боль, секундная, ничего такого, что могло бы меня как-то травмировать.

"Для нас это не было чем-то оскорбительным или унизительным"

- За что "получали" солдаты? Что они делали, что прапорщик находил только такой радикальный выход — бить скрученными газетами?

— Может, для вас дико, но, я бы сказал, в шуточной манере это было. Не с какой-то ненавистью. Радикальный метод? Нет, конечно, повторюсь, это было без ненависти. Методы есть другие, например, тебя поставят в наряд, но лучше я по жопе газетой получу, чем пойду в наряд. Большинство сослуживцев не видели в этом ничего жестокого.

- Почему за провинности прапорщик не отправлял в наряды, а бил?

— Да это не было побоями! Ну вот смотрите: когда прапорщика еще не под стражей держали, мы были на очной ставке и после нее спокойно вышли покурить, спокойно с ним разговаривали. Для нас это не было чем-то оскорбительным или унизительным.

- Но некоторые солдаты были недовольны...

— Обидки с повышенным ощущением собственного величия. Ну кто некоторые? Я даже не могу представить, кто. Только одного человека или двух.

- Скажите, как вы вообще относитесь к этой ситуации? Если абстрагироваться от того, что вы служили. Прапорщик бьет солдата. Вот такой факт.

— Недопустимо, конечно. Но если солдата бил прапорщик и потом солдат нормально с ним общается, что здесь не так? Правильно? Но этот момент опускают.

"Мою мужскую гордость унизило бы идти в наряд через сутки и мыть полы и туалеты в казарме"

- Вы считаете, что так в армии и должно быть?

— Нет. Понятно, что это неправильно.

- Почему тогда защищаете прапорщика?

— Это не было ругательством, побоями и так далее...

- Это не унижало вашу мужскую гордость?

— Мою мужскую гордость унизило бы, допустим, идти в наряд через сутки и мыть полы и туалеты в казарме. В армии нет дисциплины, всё, закончилась армия. Это было мерой воспитания. Вот вы получали ремня в детстве от мамы? А в армии нет матери. Все, кто пытается установить дисциплину, и есть твоя мама на полтора года.

Кому-то это сложно понять, но не один я говорю. Лучше получить по ягодицам газетой, грубо говоря, чем идти мыть унитазы. Ставил бы он нас в наряды в качестве наказания — у меня бы плохое мнение о нем сложилось. А так, как видите, мнение положительное. Но с точки зрения закона и некоторых людей это недопустимо.

- Если ваш ребенок когда-нибудь окажется в такой ситуации, вы тоже закроете глаза?

— "Стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, не жалеть своей крови и самой жизни при исполнении воинского долга" — это цитата из Дисциплинарного устава Вооруженных сил. А не бежать жаловаться папе, что обижают. Армия закалять должна, а не делать сопли из людей. У нас мнения расходятся. У вас своя правда — у меня своя.

Напомним, что военнослужащему Игорю Хищенко предъявлено обвинение по ч.1, 2 ст. 430 (получение взятки повторно), ст. 444 (оскорбление начальником подчиненного в связи с исполнением обязанностей воинской службы), ч. 1 ст. 455 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2 ст. 455 (превышение полномочий, сопряженное с насилием), а также по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 455 (покушение на превышение власти или полномочий).

За оскорбление солдат ему грозит арест на несколько месяцев, за превышение полномочий или взятку — от 3 до 10 лет колонии.

Дело Хищенко не связано со смертью рядового Александра Коржича, но было заведено после проверки в Печах.