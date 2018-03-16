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Средняя зарплата в Польше выросла до $1350

  • 16.03.2018, 16:42

Главное статистическое управление Польши представило данные об уровне зарплат в секторе малых и средних предприятий.

Средний уровень трудоустройства в секторе малых и средних предприятий Польши в феврале вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает «Радио Польша», соответствующую информацию представило Главное статистическое управление страны.

Ведомство также сообщило, что размер средней заработной платы до вычета налогов в феврале этого года вырос на 6,8% и составил без малого 4600 злотых (1350 долларов).

Представленная Главным статистическим управлением информация касается фирм, в которых работает свыше 9 человек.


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