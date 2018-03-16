На Слуцком мясокомбинате запретили брать ссобойку 13 16.03.2018, 17:03

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Что говорят работники и директор.

С начала следующей рабочей недели работники Слуцкого мясокомбината не смогут проносить на территорию ссобойку, пишет kurjer.info. Руководство объясняет своё решение соблюдением санитарных норм, а работники предполагают, что есть и другие причины.

«Сегодня к нам пришло руководство в лице главного ветврача и замдиректора по идеологической работе и сказало, что на территорию мясокомбината всем работникам запрещено приносить ссобойки, а с понедельника будет усилен контроль за прохождением «пропускника» и личными вещами (сумками, пакетами), дабы в них не было продуктов питания.

Это оправдывают тем, что на предприятии нет комнаты приёма пищи. Также у нас нет камер хранения.

Но ведь нет и никакого официального документа, в котором запрещается проносить ссобойку на территорию мясокомбината.

Да, согласно санитарным нормам и правилам, в производственных помещениях приём пищи и её хранение запрещены. Но это не вся территория.

Раньше на мясокомбинате были талоны на обеды, 50% стоимости которых оплачивало само предприятие. В прошлом году их убрали. После этого в столовую перестали ходить люди. Да и цены на еду и качество обслуживания никого не устраивают. План по загруженности столовой не выполняется. Думаю, это одна из причин запрета на ссобойки.

Второй момент. Таким образом руководство хочет сократить хищения с мясокомбината", — рассказал один из работников предприятия.

Андрей Михалькевич, генеральный директор Слуцкого мясокомбината, считает, что руководство сделало правильно, что запретило работникам цехов, которые непосредственно связаны с производством продукции, брать еду с собой на работу.

«Есть санитарные нормы и правила для пищевых предприятий. Мы же не знаем, что люди приносят в ссобойках. Как и что может попасть на производство, — сказал „Кур'еру“ Александр Михалькевич. — Для этого есть производственная столовая, которой люди должны пользоваться».

По словам директора, в столовой разработано диетическое меню, если у кого есть проблемы со здоровьем.